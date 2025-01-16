Мнение: А дураков нету, улетели все

Про Израиль и ХАМАС

Вселенский стон стоит в Фейсбуке и русской части Ютуба – стон горя и сочувствия Израилю. Целые соцсети в полном составе пребывают в ярости и растерянности – издавая беззвучный вопль «Как же так??» Причина этого вздоха разочарования – то, что Израиль подписал некое соглашение с ХАМАСом, которое всеми признается как чуть ли не капитуляция Нетаньяху перед арабами: согласно обязательствам, которые Израиль на себя берет, Израиль уступает почти по всем пунктам: выводит свои войска из сектора Газа, снимает блокаду, восстанавливает воздушное сообщение с Газой, выпускает из своих тюрем всех захваченных заключенных числом более 1500 человек, а взамен ему обещают вернуть, наконец, заложников. К соглашению, судя по его похвальбе, приложил руку Трамп, он очень гордится тем, что вот, не успел он еще перейти к реальному президентству, а уже сумел добиться освобождения заложников, то есть решил проблему, которую Израиль БЕЗ Трампа не мог разрешить более двух лет.

Смотря на ситуацию глазами Трампа, действительно не понять, почему по всему миру сторонники Израиля выдирают у себя последние волосья. Чем плохо, что Израиль выйдет из Газы, то есть – с враждебной территории? Что плохого, что он перестанет Газу блокировать, то есть по сути морить голодом местное население? Разве это не выгодно для Израиля?

Здравый смысл подсказывает, что Нетаньяху только потому и подписался под всеми этими «унизительными» условиями, что у него просто стали иссякать ресурсы оставаться в Газе. Израиль всё-таки крайне небольшое государство, и ему (в отличие от России) видимо, невозможно годами вести «войну на истощение» с нищими арабами, которых «зато» невероятно много. Вообще, очевидно, что вся история после 7 октября 2022 года с сектором Газа несла для Израиля одни сплошные издержки, не только в плане материальных потерь, но и в связи с постоянным ущербом для репутации. Произошел какой-то глобальный просчет: если изначально можно было рассчитывать на то, что Израиль предстанет после погромов и изнасилований 7 октября в образе беззащитной невинной жертвы, а мир ужаснется «Холокосту-2» и завалит Израиль сочувствием и поддержкой – обернулось все почти ровно наоборот– в студенческих городках США и у футбольных фанатов Европы – почему-то в образе практически исчадия ада и сторонника геноцида мирных жителей предстал сам Израиль. Возможно, крайне негативное впечатление произвели ковровые бомбардировки сектора Газа, почему-то напрочь перекрывшие эмоциональный след, оставленный крайне подробными фото- и видеоотчетами о зверствах, творимых погромщиками ХАМАС, перелезшими через Стену на территорию Израиля.

Так все-таки – чем же недовольна фейсбучная общественность сегодня? Чего они хотели? Очевидно, вся эта «чистая публика» хотела бы противоположного. Продолжения оккупации Газы, продолжения бомбардировок, продолжения блокады. Многие неприкрыто вздыхают, что «эх, совсем чуть-чуть недожали!»

Недожали ДО ЧЕГО? Что эти люди все эти два года стыдливо недоговаривают? Думаю, ответ очевиден: стадальцы за еврейский народ в душе очень надеялись на то, что «по итогу» бомбардировок и блокады Израилю все-таки удастся, по известным лекалам, добиться «окончательного решения арабского вопроса». То есть – изгнать из Газы не ХАМАС (многие уверены, что ХАМАС – это просто один из синонимов слова «арабы»), а именно что – всего населения сектора. По песенке Окуджавы: «В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету – улетели все!» Вот так и измученные соседством израильтяне – однажды проснутся, а арабы «улетели все». Куда-нибудь к дьяволу. Или к своему шайтану – неважно.

Это, собственно, очень похоже на мечту о геноциде – поскольку им и является, если уж называть вещи своими именами. Собственно, поэтому так вздрогнули всякие студенты в Америке и бюргеры в Европе: им очень не понравилось, чем все это пахнет. Пугает и то, что такая мечта очевидно неприлична и иррациональна, продиктована каким-то отчаянием, но при этом замешана на явно безумном расчете.

Трамп же здесь выступает типичным американцем: ни про какие безумные мечты и чьи-то хотелки он слышать не желает, он видит единственное более-менее разумное решение – и именно его и продавливает, не входя ни в чье положение. «Сами же потом спасибо скажете, все равно ничего другого у вас нет». Спасиба, думаю, Трамп не дождется – там, похоже, какое-то коллективное помутнение в мозгах, вызванное полным непониманием, как решать проблемы страны.

Хотя со стороны хотелось бы, что в Израиле невероятным усилием вернулись из коллективного безумия в реальность – и разобрались бы все ж, кто конкретно виновен в дьявольском плане 7 октября. Да-да, проклятая конспирология! Qui prodest? Кто настолько прочно сошел с ума в Израиле, что все это придумал? Напомню, что до сих пор, хотя прошло почти 2,5 года – виновных вообще нет. И расследования, судя по всему, вообще не было.