Мнение «аналитика»: О дураках и дорогах… Что у России получается лучше всего?

Две извечные российские беды легко назовёт любой мало-мальски образованный человек, даже если затруднится с авторством. Крылатое выражение приписывали то Гоголю, то Карамзину, то Салтыкову-Щедрину, хотя придумал его советский эстрадный сатирик Михаил Задорнов. Который далее говорил так: «если раньше… дураки сидели себе и никого не трогали, то сегодня они проснулись и такое творят, что я опасаюсь за всех нас».

Вы ведь тоже опасаетесь, верно? Дураков ведь «там» — много, да?

Но вот что поразительно. Дороги в России реально стали лучше и их стало больше.

Опорная сеть дорог, то есть дорог, за которыми следят в первую очередь, составила 136 тысяч километров. из них 64 тыс. км – федерального значения, 72 тыс. км – регионального и местного. Впервые в истории Восток страны был связан автомобильной дорогой с западной частью, это трасса Чита-Хабаровск. М12 дойдет в этом году до Екатеринбурга, а через пару лет до Тюмени. Только за последние пять лет в России было введено в эксплуатацию 88 тыс. километров дорог разных уровней, а общая протяженность дорожной сети выросла до 1,6 млн километров. Четверть века назад последняя цифра была на 60% меньше.

А о другой проблеме, не выдуманной покойным писателем, а реальной, #статистика говорит вот что. В 2000 году на каждого россиянина приходилось в среднем меньше 18 кв. м общей площади жилья, что было тогда «социальной нормой». Теперь эта цифра в полтора раза выше. И нынешнее жильё — не самого плохого качества. Многие даже переселяются из «человейников» в собственные просторные и современные дома: каждый год вводится более 60 млн квадратных метров ИЖС.

Так, чисто для сравнения. До революции на одного городского жителя приходилось около 6 кв. метров жилья, на крестьянина в избе 2-3 метра. В #СССР эта цифра увеличилась до 12 кв. м, но включала в себя бараки, коммуналки и тесные дешёвые квартиры. Теперь, напомню — 27.

То есть, худо ли, бедно ли, но эти «дураки наверху» две извечные российские проблемы таки решили. И если по чесноку, таких темпов развития инфраструктуры для людей не было никогда в истории России. Это к вопросу о том, куда #деньги пошли. И почему простой народ голосует за Путина, несмотря ни на что.

Кстати, что будет ему эпитафией?

Принял страну с коммуналками, а оставил — с коттеджами?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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