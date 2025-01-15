Мнение: Исцеление релоканта, можно ли победить бедность и как начать новую жизнь

1. Вражеские вербовщики направили Марию по стандартной кривой дорожке: «в России есть проблемы, поэтому выходи на площадь и кидай коктейли Молотова в полицейских». Девушка сначала участвовала в митингах-провокациях, потом её пригласили работать в штаб к иностранным агентам… но на её счастье, на календаре был не беззубый 1913-й год. Наша репрессивная система выдала Марии пару щелбанов, обозначив опасные линии, за которыми щелбаны станут крепче. Мария решила не лезть на рожон, а потом началась Спецоперация, которая застала «оппозиционерку» за рубежом, в Армении.

В Армении восторженная активистка обнаружила себя в одном котле с более матёрыми иноагентами и пришла в ужас от глубины их морального падения. Цитирую (ссылка):

В считанные дни цены на жилье в Ереване выросли до космических 100’000 рублей за койко-место. Мария оказалась практически на улице, пока не наткнулась на местный дом для беженцев из России, где бесплатно размещали релокантов «правильных» политических взглядов.

«Там было огромное количество максимально оппозиционно настроенных людей — по сути, я попала в эпицентр российской оппозиции в эмиграции. И я начала слушать их разговоры, общаться с ними. И то, что они говорили, меня тогда, конечно, повергло в шок. Изначально я была в оппозиции именно из-за своего юношеского максимализма, своих идеалов, такого взгляда романтичного, что всё должно быть хорошо. А они начали рассказывать про то, что им реально платит американский Госдеп.

То есть они в России ведут крупные оппозиционные телеграм-каналы, где подталкивают людей к дестабилизации, подталкивают людей выходить на митинги, протестовать. И делают это по указке за американские деньги. Они рассказывали, что им платят в криптовалюте за правильные посылы в их публикациях, за нужное заказчику влияние на массы. И вдруг получилось, что все эти годы по телевизору нам говорили правду», — рассказала Мария.

Тот случай сильно повлиял на девушку и её взгляды. Мария прожила в доме с российскими релокантами всего несколько дней, однако полученных там новых знаний хватило, чтобы начать сомневаться в прежних либеральных идеях и установках. Мировоззрение девушки дало трещину.

Маша продолжила свое путешествие и оказалась в Грузии, где познакомилась с молодым человеком. Мужчина рассказал, что во время беспорядков в Белоруссии в 2020 году занимался маркетингом и продвижением местных оппозиционных телеграм-каналов, которые призывали жителей страны выходить на протесты.

«То, что он мне рассказал, и то, как он об этом говорил, дало понять, что ему абсолютно плевать и на Белоруссию, и на судьбы людей, которых он подталкивал выходить на митинги и, по сути, получать серьезные проблемы с законом. Ему были интересны только деньги, которые он на этом зарабатывал. Он прямым текстом об этом говорил», — поделилась Мария.

Позже девушка вернулась в Россию и погрузилась в изучение вопроса. Следующие полгода Маша читала всевозможную зарубежную литературу классиков PR и политтехнологий, где обнаружила массу предпосылок и объяснений тем событиям, которые развернулись на Украине в 2014 и 2022 годах.

В конце 2022 года Мария отправилась зимовать на Шри-Ланку, где окончательно поняла, что изменила свои политические убеждения на диаметрально противоположные. Девушка решила отказаться от оппозиционных взглядов и осознала себя патриотом России.

По поводу «патриота России» я бы не торопился — под камеру, во всяком случае, Мария называет себя «нейтральной». Вот видео — простите за ЮТуб — в котором героиня процитированной выше статьи подробно рассказывает, как «переобулась». Смотреть можно на полуторной скорости:

Местами девушка как будто цитирует наш проект Руксперт, в статьях которого мы много лет уже подробно рассказываем и про целевое выращивание на Западе лидеров цветных революций, и про антироссийские организации, и про двойные стандарты Запада.

Сейчас вся информация доступна и популярна, так что ничто не мешает любому юному оппозиционеру-революционеру в любой момент ознакомиться с пророссийской точкой зрения, начать формировать взрослый взгляд на мир. Это в эпоху, когда создавался Руксперт, русское интернет-пространство было почти полностью антирусским. Сейчас стало значительно лучше, мы перешли на следующую ступень: вместо открытых врагов России теперь в Рунете буянят некро- и шизопатриоты, которые делают вид, будто они как минимум против США.

А вот второе видео, где Мария рассказывает, что изменилось в её жизни за прошедшие полтора года:

На отметке 8:30 очень правильные мысли: прежде, чем наводить порядок в стране, наведи порядок в своей комнате. Может быть, после этого окажется, что и в стране не так уж плохи дела.

В комментариях к видео пользователи пишут, что ЮТуб начал предлагать им ролик «Я переобулась» спустя 1,5 года после его выхода (видео вышло в апреле 2023 года и осталось тогда почти незамеченным). Сама автор предполагает, что дело тут в расследованиях иноагента Каца, направленных против иноагентов из иноагентского ФБК, которые (кто бы мог подумать!) массово распиливали средства, полученные ими от США и от других иноагентов на «борьбу с режимом». Этот скандал разочаровал многих восторженных фанатов западной политической повестки.

Есть и другое возможное объяснение: сбой в несовершенных рекомендательных алгоритмах ЮТуба.

А вот третье видео, где девушка рассказывает, как люди со светлыми лицами, поборники свободы слова и демократии, организовали ей травлю с угрозами за то, что она посмела высказать неприятное им мнение:

Опять-таки, классика. Деструктивные секты стараются не отпускать попавших им в лапы бедолаг.

2. Инженер-нефтяник полагает, что на государственном уровне проблему бедности в США победить невозможно, однако можно попытаться сделать это на личном уровне (ссылка):



Когда я вижу палаточные лагеря для бездомных где-нибудь в Америке, то понимаю, что такая жизнь вызвана исключительно проблемами человека.

США даже в нынешнем состоянии — не та страна, где человек не может заработать себе на лучшее. Да, может, на дом не заработает, но на трейлер уж точно может, а это, как ни крути, совершенно иной уровень жизни. Но эти люди лучше будут жить в палатке.

И у нас то же самое. Времена, когда не было работы, давно прошли. Даже в провинции есть выбор работы, да и альтернатив работать не дома – тоже море.

Но есть люди, которые не хотят работать. И это причина номер один. <…>

Вторая личная причина – это склонность к излишествам всяким нехорошим. Зачастую она идет рука об руку с банальной ленью. <…> А также излишне сильная социальная поддержка, которая позволяет маргиналам не умереть с голоду и не работать. Как по мне, то они [в США] явно делают что-то не так: вместо того, чтобы социализовать этих людей, такое отношение приводит к их маргинализации.

Ну и третья причина – людям нравится так жить.

В это сложно поверить, но такая жизнь некоторым по кайфу. Ещё в советское время мы с отцом ездили на точки, и там работали бичи. Далеко не все пили, многие были вполне образованы, но другой жизни они не хотели. На зиму они прибивались на точку и работали, а как наступала весна – уходили. Бог его знает, что движет этими людьми. Возможно психическое расстройство, возможно другие цели – не знаю.

Но такие крайности встречаются редко. Гораздо чаще встречаются люди, которых устраивает ненапряжная жизнь. Хочу – пошёл поработал. Не хочу – сплю до обеда. Хочу – пойду на рыбалку, в лес по грибы. Работать постоянно такие не будут. Они просто не могут, не хотят, нет у них внутренней дисциплины. Но такая жизнь устраивает. Денег мало, но на самое насущное хватает. А работать больше, ходить на работу каждый день – они не будут.

Поэтому решить проблему бедности в глобальном масштабе – невозможно.

Что бы ни говорили политики-популисты, которые обещают всем сделать хорошо и чтобы им за это ничего не было. Невозможно и в национальном, потому что люди разные. И при одних и те же условиях будут люди бедные и богатые. А вот личную бедность победить можно. И нужно.

Лично я полагаю, что это мнение уже несколько устарело. Сейчас у нас есть Яндекс.Смены и тому подобные сервисы, которые позволяют свободолюбивым гражданам жить в своё удовольствие. Если коротко, Яндекс.Смены — это приложение на смартфоне, при помощи которого можно немедленно найти несложную подработку: расставлять товары по полкам, сортировать коробки, убирать склады или сидеть на кассе. Кончилась еда дома? Оделся, вышел из дома, отработал с ленцой четырёхчасовую смену, купил пельменей и пива, поужинал. А если еда в холодильнике ещё есть, то и работать не надо: лежишь на диване или едешь социализироваться с такими же друзьями.

По сути это аналог жизни беспечного бомжа, собирающего бутылки и металлолом. Однако на комфортном уровне: без вшей, грязных картонок, приводов в полицию и пьяных драк.

3. Тем временем в Школе Капитализма я рассказываю, как правильно начинать новую жизнь. Цитирую из середины статьи (ссылка):

…Корень ошибки тут вот в чём. Когда вы привязываетесь к конкретной дате, вы даёте себе тем самым две индульгенции. Во-первых, вы разрешаете себе ничего не делать до этой даты, так как пока рубеж клятвы не пересечён, можно вести себя по-старому. Во-вторых, вы разрешаете себе ничего не делать после этой даты, так как «ну вот, 13 января уже, опоздали, что уж поделать теперь».



Чтобы не попадать в такие ловушки, опытные бухгалтеры начинают новую жизнь (переход в другую программу, например) без привязки к конкретным датам, а немедленно. Решили переходить на новую бухгалтерскую базу? На календаре 27 августа? Отлично, начинаем 27 августа. Вначале будет куча вопросов и ошибок, но за пару месяцев, вероятно, удастся войти в нормальный ритм, разрешить начальные проблемы и начать уже нормальный учёт. (Для зануд: иногда закон прямо требует от бухгалтеров менять порядок учёта в круглые даты. Тут всё понятно, я о других ситуациях сейчас).



Практический вывод из этого следующий…