Рупор кремлевской пропаганды: Полная запись переговоров лайнера разбившегося в Актау с диспетчерами

Полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолёта «Азербайджанских авиалиний» с диспетчерами

«База» публикует полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта AZAL с диспетчерами. Из неё следует, что все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно. Диспетчеры предлагали садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж принял решение не садиться там. Более того, из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолёта в переговорах с диспетчерами. Из записей также следует, что внешнее воздействие на самолёт было, хотя пилот не стал объявлять ЧС на борту.

25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили.

Переговоры диспетчеров аэропорта в Грозном с экипажем рейса «Азербайджанских авиалиний» (Д — диспетчер, Э — экипаж самолета; время — московское)::

7:36:57 Э: Грозный вышка, Азербайджан, 8-2-4-3, доброе утро, подходим эшелон 130, оба GPS потеряны, просим векторение для NDB захода.

7:37:11 Д: Азербайджан, 8-2-4-3, Грозный Вышка, доброе утро, опознаны. Ожидайте заход NDB Victor, ВПП 26, с через REMKA l-X, снижайтесь 1100 метров, QFE 1-0-0-5 ГПа.

7:37:33 Э: NDB заход ВПП 26 через REMKA l X-Ray, QFE 1-0-0-5, Азербайджан 8-2-4-3.

7:37:47 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтверждаю, снижайтесь 1100 метров.

7:37:53 Э: Снижаюсь 1100 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:37:58 Д: Азербайджан 8-2-4-3, прослушайте информацию G.

7:38:03 Э: информация G на борту, Азербайджан 8-2-4-3.

7:38:20 Д- Азербайджан 8-2-4-3, для информации, севернее полосы 26 строится новая впп.

7:38:28 Э: принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:40:03 Э Азербайджан 8-2-4-3, не могли бы вы повторить, пожалуйста, будете нас векторить для захода NDB?

7:40:16 Д Азербайджан 8-2-4-3, подтвердите, вам нужен QNH?

7:40:21 Э: нам нужно векторение для захода NDB, если возможно.

7:40:32 Д: Азербайджан 8-2-4-3, векторение для захода NDB V ВПП 26, выдерживайте текущий курс до команды.

7:40:42 Э: выдерживаем текущий курс до команды, Азербайджан 8-2-4-3, большое вам спасибо.

7:42:16 Э: Азербайджан 8-2-4-3, нам продолжать следовать на текущем курсе?

7:42:23 Д: Азербайджан 8-2-4-3, выдерживайте текущий курс до команды.

7:42:28 Э: принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:42:44 Д: Азербайджан 8-2-4-3,вправо курс 360, снижайтесь 900 м.

7:42:53 Э: право курс 360, снижаемся 900 м, Азербайджан 8-2-4-3.

7:44:18 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 090.

7:44:25 Э: вправо курс 090, Азербайджан 8-2-4-3.

7:44:31 Д: Азербайджан 8-2-4-3 поддерживайте высоту 900 метров.

7:44:38 Э: Выдерживаем 900 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:47:49 Д: Азербайджан 8-2-4-3, в право курс 1-8-0.

7:47:54 Э: Вправо курс 1-8-0, Азербайджан 8-2-4-3

7:48:04 Д: Азербайджан 8-2-4-3, снижайтесь 700 метров.

7:48:09 Э: Снижаемся 700 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:49:02 Д: Азербайджан 8-2-4-3, выдерживайте высоту 700 метров.

7:49:08 Э: Выдерживаем 700 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:49:19 Д: Азербайджан 8-2-4-3, азимут 0-7-1 удаление 1-4 км, в право курс 2-5-0, разрешен NDB Victor заход полоса 26

7:49:31 Э: Азербайджан 8-2-4-3, повторите пожалуйста.

7:49:34 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 2-5-0, разрешен RNAV, поправка NDB Victor заход полоса 26

7:49:44 Э: Вправо курс 2-5-0, разрешили NDB Victor заход полоса 26, Азербайджан 8-2-4-3.

7:50:08 Э: Азербайджан 8-2-4-3, какое наше удаление?

7:50:16 Д Азербайджан 82-43, повторите пожалуйста.

7:50:19 Э Подскажите наше удаление от NDB пожалуйста, Азербайджан 8-2-4-3

7:50:25 L Азербайджан 8-2-4-3, удаление 1-4 км

7:50:30 Э Принял , Азербайджан 8-2-4-3.

7:50:56 Д: Азербайджан 8-2-4-3, удаление 1-2 км, подходите к глиссаде, ветер тихо, полоса 26 посадку разрешаю.

7:51:07 Э: Посадку разрешили, информацию приняли Азербайджан 8-2-4-3, спасибо.

7:51:52 Д: Азербайджан 8-2-4-3, огни ВПП включены.

7:51:58 Э: Принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:53:26 Э: Азербайджан 8-2-4-3, уходим на второй круг нестабилизированный заход

7:53:31 Д: Азербайджан 8-2-4-3, уходите на второй круг как опубликовано.

7:53:35 Э Просим векторение для ухода навторой круг, Азербайджан 8-2-4-3. Потерян сигнал GPS

7:53:41 Д Азербайджан 8-2-4-3, выдерживайте текущий курс, набирайте 900 м.

7:53:49 Э: Выдерживаем текущий курс, набираем 900 м, Азербайджан 8-2-4-3.

7:53:54 Д: Азербайджан 8-2-4-3, и вправо курс 360.

7:54:01 Э: Вправо курс 360, Азербайджан 8-2-4-3

7:54:41 Д: Азербайджан 8-2-4-3, доложите текущий курс.

7:54:46 Э: Текущий курс 360, Азербайджан 8-2-4-3.

7:55:31 Э Азербайджан 8-2-4-3, можете обеспечить векторение для еще одного захода ?

7:55:44 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 0-8-0.

7:55:49 Э: Вправо курс 0-8-0, Азербайджан 8-2-4-3.

7:55:56 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтвердите вам нужен RNAV GNSS заход?

7:56:02 Э: Подтверждаем, нам нужен не GNSS заход. Потеряны оба сигнала GPS.

7:56:09 Д: Азербайджан 8243, понял, ожидайте RNAV GNSS заход ВПП26.

7:56:15 Э: нет, потерян сигнал обоих GPS. Не можем выполнить RNAV заход. Просим векторение для захода NDB, Азербайджан 8243.

7:56:25 Д: Азербайджан 8243, понял, ожидайте заход NDB V ВПП26.

7:56:32 Э: Ожидаем заход NDB V ВПП26.

7:58:05 Э: Азербайджан 8243, можете подсказать, пожалуйста, нам выдерживать высоту 900 м?

7:58:12 Д: Азербайджан 8243, выдерживание высоту 900 м.

7:58:18 Э: Выдерживаем высоту 900 м, Азербайджан 8243

8:00:06 Э: Азербайджан 8243, подскажите, пожалуйста, как долго будем выдерживать текущий курс?

8:00:20 Д: Азербайджан 8243, одну минуту.

8:00:23 Э: принял, Азербайджан 8243

8:01:38 Д: Азербайджан 8243, для информации, на локаторе вас не наблюдаю, выдерживайте текущий курс и доложите удаление.

8:01:52 Э: текущий курс 0-8-0 градусов, расстояния до аэропорта…

8:02:00 Э: 3-0 миль, но потерян сигнал GPS, информация может быть не точная.

8:02:20 Э: Грозный, Азербайджан 82-43.

8:02:25 Д: Азербайджан 82-43, Грозный Вышка.

8:02:27 Э: А, вы векторите, да нас?

8:02:30 Д: Азербайджан 82-43, да, подтверждаю. Но сию по диспетчерскому вас не наблюдаю.

8:02:37 Э: А, мы значит идем на курсе 80 градусов, высота 900 м.

8:02:43 Д: Азербайджан 82-43, вас понял, выполняйте левую орбиту, набирайте 1500 м.

8:02:54 Э: Левая орбита, набираем 1500 м.

8:03:47 Э: 82-43, выполняем левую орбиту, в наборе 150 м

8:03:54 Д: Азербайджан 82-43, набирайте 1500 м

8:03:59 Э: Набираем 1500, левую орбиту выполняем.

8:04:48 Д: Азербайджан 82-43 опознаны, влево курс 180

8:04:53 Э: Курс 180?

8:04:59 Э: Грозный, 82-43, какой курс держать?

8:05:05 Д: Азербайджан 82-43, за четвертую минуту: метеорологическая видимость 3300 м, облачность сплошная нижний край 240 м, дымка.

8:05:40 Э: Ещё раз видимость повторите.

8:05:43 Д: Азербайджан 82-43, видимость 3 тысячи 300 метров.

8:05:47 Э: 3 тысячи 300. Нижний край? 240?

8:05:51 Д: Азербайджан 82-43, подтверждаю, 240 метров, облачность сплошная, дымка.

8:05:57 Э: Понял. Так, у нас по NDB проходит же ваш минимум?

8:06:03 Д: Азербайджан 82-43, подтверждаю.

8:06:06 Э: А, прошу векторение дальнейшее, на курсе 180 следуем.

8:06:10 Д: Азербайджан 82-43, сохраняете текущий курс.

8:06:14 Э: Сохраняем курс 180.

8:06:19 Д: Азербайджан 82-43, снижайтесь 900 метров.

8:06:23 Э: Снижаемся 900 метров.

8:06:34 Э: Сейчас будем заходить, да? Я просто спрашиваю, что шасси мне там это всё выпускать, к посадке готовиться?

8:06:45 Э: Как приняли, Грозный?

8:06:47 Д: 82-43, вас понял.

8:06:49 Э: Понял, готовим механизацию.

8:07:08 Д: Азербайджан 82-43, азимут 0-72, удаление 26 километров, вправо курс 2-4-0, заход NDB Victor разрешаю, полоса 26.

8:07:22 Э: Вправо курс 2-6-0, разрешили заход NDB, полоса 2-6, Азербайджан 82-43

8:07:29 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 2-4-0.

8:07:33 Э: Вправо курс 2-4-0, Азербайджан 82-43.

8:07:37 Д: Азербайджан 82-43, снижайтесь 600 метров.

8:07:41 Э: Снижаюсь 600 метров, Азербайджан 82-43.

8:08:12 Д: Азербайджан 82-43, возобновите собственную навигацию, снижайтесь 500 метров.

8:08:19 Э: Возобновить собственную навигацию, снижаться 500 метров, Азербайджан 82-43.

8:09:23 Э: Азербайджан 82-43, заняли 500 метров, подскажите, пожалуйста, по удалению, когда продолжить снижение.

8:09:29 Д: Азербайджан 82-43, хорошо.

8:09:43 Д: Азербайджан 82-43, по им… по моим данным у вас высота 330 метров.

8:09:52 Э: По нашим высота 500 метров, Азербайджан 82-43.

8:10:06 Д: Азербайджан 82-43, удаление 12 километров, подходите к глиссаде, ветер тихо, полоса 26, посадку разрешаю. Огни ВПП включены.

8:10:17 Э: Подходим к глиссаде, посадку разрешили на ВПП 26, а, спасибо, 82-43.

8:11:50 Э: Азербайджан 82-43, следуем Баку.

8:11:58 Д: Азербайджан 82-43, с курсом, с текущим курсом набирайте 900 метров.

8:12:05 Э: С текущим курсом набираю 900 метров, Азербайджан 82-43.

8:12:12 Д: Азербайджан 82-43, подтвердите, уходите на Баку, запасной.

8:12:17 Э: Подтверждаю, уходим на Баку, запасной, Азербайджан 82-43.

8:12:29 Д: Азербайджан 82-43, первоначально набирайте эшелон 8-0. И подскажите, сможете следовать прямо на точку PINTA?

8:12:39 Э: Набираем эшелон 8-0. А, сейчас подскажем, Азербайджан 82-43.

8:12:48 Э: Азербайджан 82-43, оба GPS потеряны, нужен векторинг.

8:12:56 Д: Азербайджан 82-43, вас понял. Вправо курс 3-6-0.

8:13:03 Э: Вправо курс 3-6-0, Азербайджан 82-43, спасибо.

8:14:14 Д: Азербайджан 82-43, набирайте эшелон 1-5-0.

8:14:19 Э: Набираем эшелон 1-5-0, в нас попала птица, Азербайджан 82-43.

8:14:24 Д: Азербайджан 82-43, и ускорьте набор.

8:14:30 Э: Ускоряем набор, Азербайджан 82-43.

8:14:50 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 0-8-0.

8:14:55 Э: Вправо курс 0-8-0, Азербайджан 82-43.

8:15:24 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 0-5-0.

8:15:30 Э: Вправо курс или влево курс, 0-5-0? Азербайджан 82-43.

8:15:34 Д: Азербайджан 82-43, вправо.

8:15:37 Э: Вправо курс 0-5-0, Азербайджан 82-43.

8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине… Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались.

8:16:16 Д: Азербайджан 82-43, вас понял. Какая помощь вам нужна?

8:16:40 Э: Какая в Мин Водах погода, окажите, пожалуйста, помощь.

8:16:44 Д: Азербайджан 82-43, шестнадцатая минута.

8:16:48 Э: Не понял?

8:16:52 Д: Азербайджан 82-43, в шестнадцатую минуту.

8:16:55 Э: Что в шестнадцатую минуту?

8:16:58 Д: Азербайджан 82-43, повторите ваше сообщение, вас плохо слышно.

8:17:15 Д: Азербайджан 82-43, борт порядок?

8:17:19 Э: Борт порядок. Следуем на Мин Воды.

8:17:24 Д: Азербайджан 82-43, вас понял, следуйте с текущим курсом до команды.

8:17:30 Э: Понял, с текущим курсом следуем до команды. Пожалуйста, просьба большая, ааа, погоду Мин Вод.

8:17:37 Д: Азербайджан 82-43, ожидайте. Набирайте эшелон 1-5-0.

8:17:44 Э: Набираем 1-5-0.

8:18:29 Д: Азербайджан 82-43, а выполняйте левую орбиту.

8:18:36 Э: Не могу выполнять, управление теряется.

8:18:39 Э: Дайте нам векторение на Мин Воды. И, пожалуйста, дайте нам погоду Мин Вод.

8:18:50 Д Азербайджан 82-43, вас понял, ожидайте погоду. Влево курс 0-3-0.

8:18:59 Э Влево курс 0-3-0.

8:19:11 Э Я не могу сохранять сто пятидесятый, у нас давление повышенное в кабине.

8:19:19 Д Азербайджан 82-43, вас понял.

8:20:26 Д Азербайджан 82-43, влево курс 3-6-0.

8:20:32 Э: Влево 3-6-0 и я, у меня самолёт теряет управление.

8:21:20 Э: Дайте Махачкалу.

8:21:23 Д: Азербайджан 82-43, а… решили следовать на Махачкалу?

8:21:29 Э: Да, так точно, на Махачкалу, дайте погоду.

8:21:32 Д Азербайджан 82-43, ожидайте.

8:22:11 Д Азербайджан 82-43, а… вправо курс 110.

8:22:34 Д Азербайджан 82-43, Грозный-Вышка.

8:22:39 Э На приёме.

8:22:40 Д Азербайджан 82-43, вправо курс 1-4-0.

8:22:56 Э: У нас гидравлика отказала.

8:23:02 Д: Азербайджан 82-43, Грозный-Вышка.

8:23:07 Э: На приёме, у нас отказала гидравлика.

8:23:11 Д Азербайджан 82-43, понял, а можете выполнять курсы?

8:23:19 Э Мы не можем выполнять, дайте конкретный курс, мы пойдём на Махачкалу.

8:23:24 Д Азербайджан 82-43, влево курс 100, а поправка, вправо курс 100.

8:23:31 Э Вправо курс 100.

8:23:33 Э И погоду Махачкалы.

8:23:42 Д Азербайджан 82-43, погода Махачкалы: ветер 310 градусов, 2 метра в секунду, видимость 3 тысячи 300 метров, нижний край 750 метров, дымка, QNH 10-26 гектопаскалей, полоса в работе 32.

8:24:00 Э: Понял.

8:24:25 Д: Азербайджан 82-43, подтвердите, объявили бедствие?

8:24:32 Э: Не понял.

8:24:36 Э: Не понял, подтве…

8:24:42 Д: Азербайджан 82-43, повторите.

8:24:45 Д: Азербайджан 82-43, борт порядок?

8:24:49 Э: Борт порядок.

8:24:54 Э: Разрешите на этой высоте идти.

8:24:57 Д Азербайджан 82-43, повторите.

8:25:02 Э Разрешите на этот высоте идти, Азербайджан 82-43.

8:25:09 Д Азербайджан 82-43, вас слышно неразборчиво. Повторите ваше сообщение.

8:25:30 Э Азербайджан 82-43, как приняли?

8:25:33 Э На приеме.

8:25:35 Д: (неразборчиво) 82-43 Грозный Вышка, вас слышно очень плохо.

8:25:41 Э: Мы (неразборчиво)

8:25:47 Э Азербайджан 82-43, разрешите идти на данной высоте?

8:25:53 Д Азербайджан 82-43, сию по диспетчерскому вас не наблюдаю, подскажите вашу высоту.

8:26:09 Э Наша высота 80.

8:26:12 Д Азербайджан 82-43, постарайтесь набрать эшелон 100.

8:26:19 Э Нет не можем.

8:27:00 Д Азербайджан 82-43, Грозный Вышка

8:27:04 Э На приеме, Азербайджан 82-43.

8:27:06 Д: Азербайджан 82-43, работайте Ростов-Контроль 134,1.

Далее переговоры с экипажем рейса «Азербайджанских авиалиний» ведут диспетчеры Ростова:

8:27:13 Э Ростов-Контроль 134,1, Азербайджан 82-43.

8:27:32 Э: Ростов-Контроль, Азербайджан 82-43, добрый день. А вопросы, прямая на Баку.

8:27:41 Д: Добрый день, 82-43, Ростов-Контроль.

8:27:47 Э: Азербайджан 82-43, высота 80 эшелон, разрешите на Баку? Рулевое управление отказало, пользуемся секторами газа.

8:28:03 Д Азербайджан 82-43, Ростов-Контроль, опознаны. Ваше решение, будете следовать на Баку?

8:28:09 Э: Да, да следуем на Баку, на этой высоте.

8:28:14 Д: Подтвердите следуете на эшелоне 90.

8:28:17 Э: Так точно, держим, выдерживаем 90 эшелон, а курс дайте нам генеральный на Баку.

8:28:41 Д: Азербайджан 82-43, курс пока нету текущий до команды и какая помощь вам нужна по прибытию.

8:28:53 Д: 82-43, Ростов-Контроль.

8:28:56 Э: А на приеме, пока никакая помощь не нужна, следую на Баку.

8:29:02 Э: Управление отказало, держим секторами газа.

8:29:07 Д Азербайджан 82-43, сообщите текущий курс.

8:29:18 Э Курс 100 градусов (неразборчиво).

8:29:22 Д 82-43 повторите, неразборчиво

8:29:28 Э Курс 90, Азербайджан 82-43.

8:29:31 Д Азербайджан 82-43, курс 1-4-0.

8:29:36 Э Курс 1-4-0, Азербайджан 82-43.

8:30:55 Д Азербайджан 82-43, подтвердите вы держите эшелон 90.

8:31:02 Э Не понял.

8:31:03 Д Азербайджан, 90, поправка Азербайджан 82-43, Ростов-Контроль, подтвердите сохраняйте эшелон 9-0.

8:31:10 Э Подтверждаем как получается.

8:31:25 Д AZ 82-43 (неразборчиво), Ростов-Контроль 127,9

8:31:33 Э 127,9 Азербайджан 82-43

8:31:38 Э: Ростов-Контроль, Азербайджан 82-43, просим спрямление на Баку.

8:31:43 Д: Азербайджан 82-43, на текущем курсе можете попасть в горный район в юго-западе находится, по возможности курс на 90 до команды выдерживайте, как не будет мешать ни горный район, ни ограничения попробуем вывести вас на Бумар.

8:31:58 Э: Спасибо, постараюсь держать курс на 090 Азербайджан 82-43.

8:32:05 Д Азербайджан 82-43, у нас равнинный район, безопасная высота эшелон 80, по возможности ниже восьмидесятого эшелона старайтесь не снижаться.

8:32:15 Э: Приняли, спасибо.

8:33:02 Э: Их успокой, все нормально, идем на Баку.

8:33:08 Д: AZ 82-43, повторите.

8:33:19 Э: На приеме, Азербайджанский.

8:33:22 Д: Азербайджан 82-43, что-то передавали, повторите, все в порядке, идете на Баку?

8:33:27 Э: Нет, нет мы идем на Баку. Значит у нас отказ гидросистемы. Рулевое управление — управляем РУДами.

8:33:35 Д: 82-43, понял, отказ гидравлической системы.

8:33:51 Д: ЗА 8-2-43, вы уклоняетесь на север возьмите поправку на восток порядка 30 гр вправо.

8:34:02 Э Вас понял, 30 гр вправо.

8:34:11 Д AZ 8-2-43, рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?

8:34:23 Э: Мне погоду Баку дайте.

8:34:26 Д: ЗА 8-2-43, повторите (нрзб).

8:34:29 Э: Погоду в Баку дайте пожалуйста.

8:34:31 Д ЗА 8-2-43, ожидайте.

8:34:34 Э: Понял.

8:34:43 Д: ЗА 8-2-43, Баку фактическая погода за 30 минут: ветер 320 гр 14 узлов, видимость более 10 км. Облачность значительная на 660, поправка 960 м, температура 9, точка росы 5. QNH 1-0 27 гПа, без значительных изменений на 2 часа.

8:35:05 Э: Ладно, погода Махачкалы.

8:35:09 Д: ЗА 8-2-43, у вас сию подтвердите эшелон 60? По возможности необходимо 80 и выше следовать в этом районе.

8:35:17 Э: (illeg)

8:35:41 Д: фактическая погода Махачкалы за 30 минут ветер 320 гр 2 м в секунду, видимость 4800 м дымка, облачность незначительная 180 м, сплошная облачность 720 м, температура 7, точка росы 5. QNH 1-0 2-6 гПа, в работе полоса 30, живая эффективность торможения хорошая, без значительных изменений на 2 часа и QBB 180 м.

8:36:09 Э: Нет, следуем в Баку.

8:36:12 Д ЗА 8-2-43, на текущем курсе (нрзб) у вас 0-40, возьмите курс вправо 1-3-0.

8:36:41 Д ЗА 8-2-43, Восток-Контроль, как слышно?

8:36:45 Э Слышно нормально.

8:36:47 Д: ЗА 8-2-43, есть возможность вправо взять курс 1-3-0?

Э: Разворот ставимся на курс (на векторная) Азербайджан 82-43.

8:37:30 Д: 8-2-43 будет возможность сообщить остаток топлива и какие двигатели попала птица.

8:38:14 Д: Аза 8-2-43 если есть возможность набирайте эшелон 90.

8:38:23 Э: Постараюсь. Азербайджан 8-2-43.

8:38:33 Д: (неразборчиво) передает, по возможности 9000 набрать.

8:38:38 Д: ЗА 8-2-43 повторите.

8:38:43 Д: Нет это грузинский борт (неразборчиво) 9-2-9 дублировал ваши команды чтобы 9000 они набрали.

8:38:49 Д: 0-9-2-9 спасибо.

8:39:09 Э: Ростов Азербайджанский а-а 83-43, через 2-43, (топлива) на борту 3-830, двигатели работают, отказала система управления элеронами и рулем высоты.

8:39:28 Д: ЗА 8-2-43 понял отказала система управления двигатели работают.

8:39:43 Э: Остаток топлива, а, 3-800.

8:39:51 Д Азал 8-2-43 записали.

8:39:57 Д: Азал 8-2-43 по времени сообщите остаток топлива пожалуйста.

8:40:01 Э: Я вас прошу пока некогда.

8:40:03 Э: В Актау как погода?

8:40:06 Д За 8-2-43 ожидайте.

8:40:08 Э: Ожидаю.

8:41:39 Д: Аза 8-2-43 фактическая погода Актау uniform (alpha tango echo) за 30 мин. ветер 0-40гр 6 м/с, видимость более 10 км, облачность значительная на 1080 м, температура 4, точка росы -1, QNH 1-0-2-7 гПа, без значительных изменений на 2 часа.

8:42:03 Э: Понял. Посадочный какой даете?

8:42:06 Д: ЗА 8-2-43 не разборчиво ваше

8:42:09 Э: Какой посадочный?

8:42:13 Д: Посадочный (нрзб) (большой).

8:42:16 Д: За 8-2-43 в Metar(е) полосы нет сейчас уточним, подскажу.

8:42:20 Э: А, подскажите.

8:45:26 Д: AZ 8-2-43, индикация эшелон 60, по возможности набирайте эшелон 9-0.

8:45:34 Э: Постараюсь набрать эшелон 9-0, Азербайджан 82-43.

8:45:41 Д: 1-8-2-43, и по возможности сообщите, какая помощь необходима будет по прибытию.

8:45:58 Э: Пожарные, эвакуационные, врача Азербайджан 8243.

8:46:04 Д: (неразборчиво) 42-8-3, неразборчиво, понял только врача (неразборчиво).

8:46:19 Э: Азербайджан 8-2-43, пожарные потребуется эвакуационные и врачи.

8:46:25 Д: (…ан/ага) 8-2-43, понял, пожарные, эвакуац… эвакуационные и врачи потребуются, передадим информацию.

8:47:45 Д: (неразборчиво) есть возможность отверните вправо на 20 градусов на курс 090.

8:47:52 Э: Отвернуть вправо на курс 090 (неразборчиво) 3.

8:49:43 Э: ZA 8-2-43, для информации, сию опять снижайтесь, эшелон 70, по возможности набирайте эшелон 9-0.

8:49:56 Э: Набираем эшелон се… семь… 19 (неразборчиво) на восе… восемьсот три.

8:50:03 Д: ZA 8-2 -43, подтверждаю, набирайте эшелон 9-0.

8:50:19 Д: ZA 8-2 -43, если будет возможность сообщите остаток топлива в часах.

8:50:29 Э: Полтора часа, Азербайджан, 82-43.

8:51:05 Д Азербайджан 8-2-43, как появится возможность, сообщите количество пассажиров.

8:51:12 Э 62 пассажира, 8-2-43.

8:51:16 Э: Кислороду не хватает (неразборчиво) , у нас не хватает кислорода.

8:51:17 Д: Азербайджан 8-2-43, повторите количество пассажиров и наличие опасных грузов.

8:51:25 Э: 62 пассажира, опасных грузов нету, Азербайджан 8-2-43.

8:51:31 Д: Азербайджан 82-43, понял, записали, 62 пассажира, опасных грузов нет.

8:51:54 Д Азербайджан 82-43, сию…

8:52:25 Д: Азербайджан 82-43, данные по аэродрому Актау вам необходимы какие-то или у вас всё есть?

8:52:41 Э Нет, нам не нужно, у нас всё есть.

8:52:44 Д Азербайджан 82-43, понял.

8:52:46 Э Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный по-моему баллон. А, значит, запах топлива идёт. А, пассажирам некоторым… а, значит, теряют сознание. Разрешите мы пойдём на меньшей высоте?

8:53:04 Д Азербайджан 82-43, какой необходим эшелон сообщите. И информацию принял, взорвался кислородный баллон, кончается кислород, теряют сознание пассажиры.

8:53:14 Э Так, эшелон шестидесятый подойдёт.

8:53:18 Д: Азербайджан 82-43, принял, снижайтесь эшелон 60 и реанимация необходима будет по прибытию?

8:53:18 Д: Азербайджан 82-43, принял. Снижайтесь, эшелон 60. И реанимация необходима будет по прибыт…

8:53:25 Э: Наверное, да.

8:53:27 Д Азербайджан 82-43, понял, снижайтесь эшелон 60.

8:53:35 Снижаемся, эшелон 60-ый.

8:59:44 Д: AZAL 82-43-ий, в ответ по высоте эшелон 54, 55, по возможности выдерживайте эшелон 60.

9:01:41 Д Азербайджан 82-43, если есть возможность, сообщите расчётное время посадки в Актау.

9:01:49 Э 6-30 (нрзб), Азербайджан 82-43.

9:01:53 Д Азербайджан 82-43, 6-35, правильно понял?

9:01:57 Э 6-3-0, Азербайджан 82-43.

9:02:01 Д Азербайджан 82-43. 0-6-30, принял время, спасибо.

9:02:15 Д Азербайджан 82-43. Если есть возможность влево на 10 градусов возьмите поправку, чтобы взять курс 0-9-0.

9:02:28 Э Влево поправку, чтобы взять курс 0-9-0, Азербайджан 82-43.

9:02:32 Д Азербайджан 82-43, сию проходите точку… южнее 9 километров, до Актау, западнее… 133 километра осталось и сию работайте Актау-Вышка 120… свидания.

9:02:47 Э 120 запятая 7, спасибо, Азербайджан 82-43.

Далее переговоры с экипажем рейса «Азербайджанских авиалиний» ведут диспетчеры Актау:

9:02:56 Э: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Азербайджан 82-43, Актау-Вышка, добрый день. Рули управления отказали, управляем (секторами) газа. Запрашиваем аварийную посадку на полосу 11.

9:03:13 Д2 Азербайджанский 82-43, Актау-Вышка, день добрый, опознаны, информацию приняли, управляете только рулями управления. Код бедствия 7-7-0-0. Продолжайте снижение 1800 футов, QNH 10-25. И сообщите вам как будет удобнее зайти. Визуально скорее всего, да?

9:03:34 Э: Снижаемся на высоту 1800 футов. Будем заходить визуально. Азербайджан 82-43. Управляем секторами газа.

9:03:46 Д: Азербайджанский 82-43, векторение обеспечить для захода?

9:03:52 Э: Да, отвекторите, пожалуйста, Азербайджан 82-43.

9:04:04 Д: Азербайджанский восемьсот… 82-43. Повторите, последнее не прошло. Векторение обеспечить для захода?

9:04:10 Э: Обеспечьте векторение, Азербайджан 82-43.

9:04:13 Д: 82-43, принято, курс 0-7-0.

9:04:20 Э: Курс 0-7-0, Азербайджан 82-43.

9:06:44 Э: Актау-Вышка, нас подвести так, чтобы мы заходили с прямой, пожалуйста. Азербайджан 82-43.

9:06:50 Д: 82-43, принято, заход с прямой рассчитывайте.

9:06:56 Э: Отвекторите нас так, чтобы мы зашли с прямой, без разворотов, пожалуйста. Азербайджан 82-43.

9:07:05 Э: Как приняли? Азербайджан 82-43.

9:07:08 Д: Азербайджан 82-43, принято. Следуйте с курсом 0-5-5.

9:07:13 Э: Следую с курсом 0-5-5. Азербайджан 82-43.

9:12:50 Э: Азербайджан 82-43, Актау-Вышка.

9:12:53 Д: Азербайджан 82-43, Актау-Вышка, на приёме.

9:12:57 Э: А, нам продолжать следовать с курсом 0-55?

9:13:09 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 1-0-0.

9:13:14 Э: Вправо курс 1-0-0, Азербайджан 82-43.

9:13:26 Д: Азербайджанский 82-43, ваше местоположение, азимут 282, удаление 37 морских миль.

9:13:34 Э: Принято. Азербайджан 82-43.

9:14:09 Э: KZS_1431 Актау-Вышка, KZS 14-31.

9:14:13 Д: KZS 14-31, Вышка на приёме.

9:14:15 Э: KZS_1431 KZS 14-31, сию проходим траверзом точку САУРА, вошли в контролируемую зону. Далее по плану, по просьбе заказчика, будем по берегу моря, до Акшукура. До Акшукура будем работать по берегу моря на высоте от 50 до 100 метров.

9:14:32 Д: KZS 14-31, для информации у нас аварийный борт с посадкой идёт. Аэропорт закрыт. Вам пока ожидайте над точкой САУРА, после сообщу дополнительно.

9:14:42 Э: KZS_1431 А мы не будем мешать. Мы на удалении 4-5 километров по берегу моря пока можно следовать?

9:14:49 Д: KZS 14-31, выполняйте мои указания, ожидайте на точке САУРА до дальнейших указаний.

9:14:54 Э: KZS_1431 Вас понял, ожидаем над точкой САУРА до дальнейших указаний, KZS 14-31.

9:15:30 Д: Азербайджанский 82-43, текущий курс сообщите.

9:15:34 Э: Текущий курс 112, Азербайджан 82-43.

9:15:37 Д: Азербайджанский 82-43, курс 0-9-0.

9:15:41 Э: Курс 0-9-0. Азербайджан 82-43.

9:15:56 Д: KZS 14-31, по моим данным вы от точки САУРА отошли на 5 миль. Курс на точку САУРА возьмите.

9:16:06 Э: KZS_1431 KZS 14-31, понял, разворачиваемся, курс САУРА.

9:16:13 Э: KZS_1431 Вышка, KZS 14-31.

9:16:16 Д: KZS 14-31, Вышка на приёме.

9:16:18 Э: KZS_1431 А-а-ы, тогда мы пойдём, выйдем из контролируемой зоны и будем следовать в сторону островов.

9:16:25 Д: KZS 14-31, принято.

9:16:34 Д: Азербайджанский 82-43, азимут 280, удаление 25 морских миль, визуальный контакт с ВПП доложите.

9:16:45 Э: Принято. Визуальный контакт с ВПП доложим. Азербайджан 82-43.

9:18:36 Д: Азербайджанский 82-43, для информации ВПП на 1 час, удаление 17 миль.

9:18:43 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

9:19:11 Д: Азербайджанский 82-43, для вашего удобства огни ВПП включили.

9:19:18 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

9:19:43 Д: Азербайджанский 82-43, ваше местоположение азимут 282, удаление 13.

9:19:51 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

9:19:57 Д: Азербайджанский 82-43, курс 0-7-0.

9:20:04 Э: Курс 0-7-0, Азербайджан 82-43.

9:21:02 Д: Азербайджанский 82-43, курс 0-9-0.

9:21:09 Э: 0-9-0, Азербайджан 82-43.

9:21:30 Д: Азербайджанский 82-43, ВПП на удалении 8 миль полосу наблюдаете?

9:21:39 Э: Наблюдаем, Азербайджан 82-43.

9:21:43 Д: Азербайджанский 82-43, ветер 20 градусов, пять метров в секунду, посадку разрешаю, ВПП 11.

9:21:49 Э: Разрешили ВПП 11. Азербайджан 82-43.

9:23:21 Э: Сделаем вираж, если получится зайдём. Азербайджан 82-43.

9:23:24 Д: Азербайджан 82-43, принято. Посадка разрешена, ветер 20 градусов, пять.

9:23:29 Э: Посадка разрешена, Азербайджан 82-43.

9:27:07 Д: Азербайджан 82-43, азимут 240, удаление 3.

9:27:12 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

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В общем, версии про птиц и баллон взорвавшийся на борту исходили от экипажа лайнера. Есть верить данной расшифровке.

Решение не идти на Махачкалу они приняли самостоятельно, так как считали, что смогу посадить лайнер в Баку, но повреждения лайнера не дали им возможность это сделать и вынудили идти на Актау. В целом, продолжение череды трагических случайностей.

Ждем официальных выводов комиссии.

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Источник: Colonel Cassad

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