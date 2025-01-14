Мнение «аналитика»: О судьбе завоевателя «Пятёрочки» в Судже… Получил по заслугам?

Оказывается, и карма работает, и «бумеранги» прилетают. Пусть и не сразу.

В полной мере познал это на себе украинский военный из 82-й ОДШБР Андрей Матвиенко. Тот самый, кто «прославился» тик-ток роликом из «Пятёрочки» в Судже. Кто говорил, что «выбор там не очень» и что украинский «АТБ лучше, ха-ха».

Но лучше б он так не глумился. Потому что теперь… его военный путь окончен.

Андрей Матвиенко пополнил собой и так безразмерный «обменный фонд» России.

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Теперь он, конечно, утратил всякую спесь и гонор. Смотрит робко, говорит тихо, жалится много. Плачется, что «мобилизовали насильно». Что угрожали «отнять дом». Что даже и не воевал против русских, а так… «по подвалам прятался».

Вид у несостоявшегося завоевателя откровенно жалкий. Совсем как у немецких военнопленных Великой Отечественной, с которых разом слетала маска сверхчеловека, едва только звучала команда «Хенде хох!». Там тоже было много сказок про «я простой пролетарий» и «мобилизовали насильно». Было много жалости к себе и страха перед русскими, но мало достоинства и чести.

Видимо, каковы учителя, таковы и ученики.

Впрочем, в отличие от многих тысяч «побратимов», этому завоевателю продмагов повезло. Не лёг ни в курскую землю, ни под пилу военхирурга. Вполне цел, здоров и даже неплохо упитан.

По заслугам ли такое везение?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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