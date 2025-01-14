 

Россиянину, выигравшему в лотерею 1 млрд рублей, вручили благодарственное письмо и грамоту за пожертвование этих денег государству

14.01.2025, 17:33, Разное
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Комиссия по делам лотерей и азартных игр вручила благодарственное письмо и грамоту россиянину, выигравшему в лотерею 1 млрд рублей.

Согласно решению этого же органа, он добровольно пожертвовал рекордный выигрыш на государственные нужды.

Победитель после закрытого собеседования поддержал решение членов комиссии и впоследствии заявил, что был рад встретить «тёплое, человеческое отношение организаторов лотереи и госслужащих».

– Индивидуализм – чуждое нашему великому народу качество. Следуя традиционным ценностям, куда входят и взаимовыручка, бескорыстие и приоритет интересов всей страны, я принял единственно возможное в этой ситуации решение – добровольно пожертвовать выигрыш в государственный бюджет, – прочитал он с листами бумаги перед журналистами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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