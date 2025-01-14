 

Японский электробайк Nomoto идеально прячется в городском пейзаже

14.01.2025, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опознать творения дизайнера Джоуи Рюйтера несложно – он оставляет на видном месте граффити «JRUITER». Хитрость в том, что сами объекты зачастую найти не так легко, потому что они искусно замаскированы под предметы городской инфраструктуры. Например, электрический мотоцикл Nomoto выглядит как несколько ящиков для электрооборудования.

Техническая сторона вопроса предельно проста — это дешевая модель электромотоцикла, на которую навешен декоративный корпус для маскировки. Конструкция поднимается, высвобождая колеса, руль и сидение для движения, а потом опускается, превращаясь в невзрачное, перепачканное граффити сооружение, на которое никто не обратит внимания. В том и суть – это почти идеальный камуфляж для современной городской застройки.

Рюйтер слегка разочарован тем, что никто из производителей техники пока не заинтересовался его идеей. С другой стороны – рекламировать и продавать подобный товар будет проблематично, на этом не заработать. Это отличный пример штучного, авторского изделия, которое сочетает в себе утилитарные качества и заботу о безопасности транспортного средства без лишних усилий со стороны владельца.

Источник &#8212 Joey Ruiter


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Анонс ремейка “Обливина”

14.01 / Мнение: Социология миролюбия

14.01 / Мнение «аналитика»: О судьбе завоевателя «Пятёрочки» в Судже… Получил по заслугам?

14.01 / «Только мы сможем спасти вас от звериного оскала американской военщины» – Дмитрий Медведев пригласил Канаду, Данию и Панаму в ОДКБ

14.01 / Мнение: Дореволюционное электричество, Ленин-Прометей и иностранные инвестиции в РИ

14.01 / Мнение: История тайм-менеджмента в России, планирование в ненадёжном мире, НВидиа обгоняет закон Мура

14.01 / Мнение: Рылом не вышли

14.01 / Россиянину, выигравшему в лотерею 1 млрд рублей, вручили благодарственное письмо и грамоту за пожертвование этих денег государству

14.01 / Greenpeace похвалил жителей Мозамбика и Свазиленда за вегетарианский образ жизни

14.01 / Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли “Соборная площадь” в праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика