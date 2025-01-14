Японский электробайк Nomoto идеально прячется в городском пейзаже

Опознать творения дизайнера Джоуи Рюйтера несложно – он оставляет на видном месте граффити «JRUITER». Хитрость в том, что сами объекты зачастую найти не так легко, потому что они искусно замаскированы под предметы городской инфраструктуры. Например, электрический мотоцикл Nomoto выглядит как несколько ящиков для электрооборудования.

Техническая сторона вопроса предельно проста — это дешевая модель электромотоцикла, на которую навешен декоративный корпус для маскировки. Конструкция поднимается, высвобождая колеса, руль и сидение для движения, а потом опускается, превращаясь в невзрачное, перепачканное граффити сооружение, на которое никто не обратит внимания. В том и суть – это почти идеальный камуфляж для современной городской застройки.

Рюйтер слегка разочарован тем, что никто из производителей техники пока не заинтересовался его идеей. С другой стороны – рекламировать и продавать подобный товар будет проблематично, на этом не заработать. Это отличный пример штучного, авторского изделия, которое сочетает в себе утилитарные качества и заботу о безопасности транспортного средства без лишних усилий со стороны владельца.

Источник — Joey Ruiter