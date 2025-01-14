 

Greenpeace похвалил жителей Мозамбика и Свазиленда за вегетарианский образ жизни

14.01.2025, 15:33, Разное
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Международная организация Greenpeace назвала жителей Мозамбика и Свазиленда «самыми осознанными людьми на планете» – в этих двух странах наблюдается самое низкое потребление мяса на планете.

Защитники природы даже организовали визит своего молодёжного крыла в регион, причём для защиты гостей потребовалось задействовать бронированные внедорожники миротворцев ООН.

После возвращения из Африки номинальный президент молодёжного Greenpeace, 17-летняя Люси Свонсон дала пресс-конференцию в Осло, на которой рассказала о своих впечатлениях. По словам девушки, низкое потребление мяса в Мозамбике и Свазиленде для неё стало вторым после фильма «Чёрная пантера» доказательством того, что африканцы – сверхлюди.

– Характерно, что единственными потребителями мяса, которых мы встретили, были чиновники, бизнесмены и крупные политики. Это говорит о порочной природе капитализма, – заявила она. – Почему-то у жителя деревни или портового рабочего не возникает желания убивать животных или поддерживать эту индустрию, зато эксплуататоры чужого труда никакими моральными вопросами не задаются и легко занимаются трупоедством.

Свонсон добавила, что африканцам следует бороться за свою свободу.

– Я не знаю, как к этому отнесутся в Африке, потому что это свежая идея, эта мысль пришла мне по пути обратно… Но возможно, другим странам следовало бы вооружить местных жителей, чтобы они выступили против капиталистов. Африканцы могли бы начать вооружённую борьбу за интересы рабочего класса и сельских жителей – после победы местные жители смогут навсегда забыть, что такое мясо, молоко и масло. Я имею в виду, что животные больше не будут страдать, – сказала юная активистка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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