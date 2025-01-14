 

Syntilay — первая в мире обувь, созданная искусственным интеллектом

14.01.2025, 14:10, Разное
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Компания Syntilay представила первую в мире обувь, созданную искусственным интеллектом и напечатанную на 3D-принтере. Эта модель, которую можно классифицировать как сандалии-слипы, разработана с использованием самых передовых технологий. Точный состав материала не разглашается, предположительно, это термопластичный полиуретан. Процесс создания начался с формирования базовой формы с помощью ИИ Midjourney.

Затем, художник, опираясь на результат работы Midjourney, создал эскиз, обработанный с помощью нейросети Vizcom для создания 3D-модели. На заключительном этапе генеративный ИИ придал модели индивидуальный характер. Syntilay предлагает каждому клиенту отсканировать свои ступни с помощью мобильного телефона, чтобы гарантировать идеальную посадку. Новинка предлагается в пяти цветах. Цена за пару составляет 150 долларов, независимо от выбранного цвета.

Компания Syntilay, возглавляемая 25-летним Беном Вайсом, стремится занять свою нишу на рынке обуви, который оценивается почти в 100 миллиардов долларов. В ближайшем будущем компания планирует увеличить производство для повышения узнаваемости бренда, а затем перейти к созданию уникальных дизайнов для инфлюенсеров и брендов, которые смогут продавать их под своим именем.Источник &#8212 Syntilay


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