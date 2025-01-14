Русский купец Афанасий Никитин оказался первооткрывателем Америки

Русский путешественник Афанасий Никитин, автор знаменитых записок «Хождение за три моря», на самом деле открыл Америку задолго до Христофора Колумба.

Согласно недавно обнаруженным документам, Никитин достиг берегов современного штата Луизиана примерно в 1467 году, то есть почти за 30 лет до плавания испанского мореплавателя.

– До сих пор ошибочно считалось, что Колумб был первым европейцем, ступившим на землю Нового Света, но оказывается, что русские были там раньше, – заявил доктор исторических наук, профессор МГУ Алексей Петров.

Однако, как сообщается в найденных документах, Никитин решил скрыть своё открытие. После высадки на берег ему приснился сон, в котором Богородица предостерегла его от распространения информации о новой земле. Она якобы сказала, что ничего хорошего с этой земли на Русь не придёт.

– Он воспринял этот сон как знак свыше и решил не упоминать о своем открытии в своих путевых заметках, — продолжил Петров. — Таким образом, Америка осталась неизвестной для Европы ещё на несколько десятилетий. Как мы знаем сегодня, предостережение Божьей матери было ненапрасным.

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