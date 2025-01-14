 

Электронная ложка сделает еду соленой — не прибегая к настоящей соли

14.01.2025, 12:15, Разное
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Японская компания Kirin Holdings выпустила лимитированную серию устройств в виде обычной столовой ложки. Их особенность в том, что при включении питания ложка превращается в «транспорт ионов». И тем самым может формировать различные вкусовые ощущения прямо во рту пользователя.

Новинка не нова, но важна реализация. В прошлом Kirin Holdings экспериментировала с палочками для еды, которые также по мере возможности формировали различные вкусовые ощущения. Концепция оказалась не выгодна для коммерческого применения, но технология нашла свое применение. Теперь у нее появилось новое воплощение.

Суть в том, что замыкание электрической цепи при использовании ложки позволяет управлять проводимостью ионов. Когда пользователь берет в руки ложку и прикасается к ней языком, создается электрическая цепь и формируется поток избыточных ионов натрия. Поскольку язык контактирует непосредственно с ложкой, ионы устремляются к нему, что провоцирует вкусовую реакцию. Это ощущается это как ярко выраженный вкус соли или же умами.

Особенность технологии в том, что ложка не может извлечь из пищи больше ионов, чем это происходит при обычном ее приеме. Она лишь ускоряет процесс, создавая интенсивные вкусовые ощущения. Это позволяет обходиться гораздо меньшим количеством реальной соли, избыток которой в пище весьма вреден для организма.Источник &#8212 Kirin Holdings


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