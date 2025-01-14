Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Брянска. 13.01.2025

Противник обстрелял Брянск ракетами ATACMS.

Было выпущено большое кол-во ракет.

В самом Брянске прилетов не было. Взрывы были в районе местного хим.завода утилизирующего боеприпасы и производящего взрывчтаку. О вторичных детонациях на заводе не сообщалось.

Были ли там прямые прилеты или падения обломков ракет – неизвестно. Часть ракет были сбиты силами ПВО.

Можно ожидать, что в предстоящую неделю противник будет максимально эскалировать с атаками, терактами и вероятными атакующими действиями на земле, дабы переломить неблагоприятные тенденции на линии фронта на большинстве направлений.

PS. Вечером взяли Нескучное и вышли к Времьевке. Великая Новоселка приближается к коллапсу.

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Источник: Colonel Cassad

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