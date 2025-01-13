В Челябинске разработали нейросеть, распознающую уличное насилие

Специалисты Южно-Уральского госуниверситета при поддержке коллег из Республики Татарстан, а также Узбекистана, разработали перспективную нейросеть, в автоматическом режиме распознающую факты уличного насилия по кадрам с камер видеонаблюдения.

Ранее при создании подобного продукта возникала серьезная проблема из-за того, что видеокамеры выдают просто огромный объем информации, попросту перегружающий создававшиеся в то время нейросети.

По словам доцента ЮУрГУ Вероники Денисович, при разработке новой нейросети была применена многозадачная логика, которая позволила убрать проблему с перегрузкой.

В работе используются такие значения, как «да», «нет» и «не определено». При этом последнее значение, традиционно не применяющееся в таких алгоритмах, содержит ряд математических нюансов, но позволяет точно обрабатывать немалые потоки данных.

В итоге у челябинских ученых получилась стабильно работающая нейросеть, которая способна распознавать свыше 98 % случаев, связанных с уличным насилием и зафиксированных камерами видеонаблюдения. Решение позднее планируется добавить в систему безопасности «Умный город».