Мнение: Леваки бегут в лагерь Трампа, поедание рождественских ёлок и ещё одна причина пожаров в Голливуде

1. Удобная нам западная политика, основанная на срамной повестке и борьбе левацкой нечисти против белых мужчин, вскоре может уйти в прошлое — Дональд Трамп ещё не вступил окончательно в права, а начатая им большая чистка заставляет уже разноцветных активистов кричать от боли и от унижения. Многие из них уже всё осознали и показывают нам сейчас мастер-класс переобувания в прыжке.

К примеру, профессиональный атеист Ричард Докинз демонстративно вышел из совета директоров Фонда свободы от религии (FFRF). Предлогом стало удаление Фондом статьи Джерри Койна, где тот изложил традиционный взгляд на существование двух полов (ссылка). Ричард Докинз, цитирую, «обвинил фонд в уступках “истерическим крикам” культуры отмены и в навязывании “новой религии” трансгендеризма».

Полагаю, сейчас Ричард Докинз радуется, как удачно всё для него сложилось. Сам он всегда выступал против традиционных ценностей, однако несколько месяцев назад Докинза начали отменять за его осторожную критику трансформеров (ссылка). Теперь он может переобуваться с гордо поднятой головой, делая вид, будто всегда считал своих радужных соратников врагами народа.

Кстати, вы удивитесь, сколько у нас появится таких переобувшихся Докинзов после окончания Спецоперации. Они сведут свои татуировки с древним индийским символом, демонстративно пострадают напоследок от Запада и станут такими буйными патриотами России, что мы на их фоне будем казаться чуть ли не космополитами.

2. Власти Бельгии предупреждают граждан, что ёлки есть нельзя (ссылка). Вначале муниципалитет города Гент опубликовал типичную статью от радикальных экологов с подзаголовком «Съешьте свою ёлку», а теперь власти сочли за лучшее предупредить, что человеческие желудки плохо переваривают сырую ель. Из еловых иголок можно каким-то образом сделать масло (хотя дешевле купить), но непосредственно грызть ёлку могут только бобры.

Мне это напомнило известное место у Джерома:

Говорят, что в Бельгии вводится крикет; я приложу все старания, чтобы попасть на первую игру. Боюсь только, что неопытные бельгийцы будут первое время останавливать крикетные мячи головой. Убеждение, что голова — наиболее подходящий орган для игры в мяч, очевидно, у бельгийца в крови. Моя голова, рассуждает он, кругла и тверда; мяч тоже. Какая другая часть человеческого тела лучше приспособлена для того, чтобы принимать и останавливать его?

3. В США нашли ещё одну причину катастрофических пожаров — это помимо сокращения финансирования пожарной службы, найма радужных активистов и отказа от переброски воды под давлением зелёных. Как я и предполагал, как раз-таки зелёные бесы навредили сильнее всех (ссылка)

В Лос-Анджелесе необходима регулярная расчистка зарослей кустарников и лесных массивов от сухостоя. Этого не делалось. Почему? Что ж, по словам Эдварда Ринга, соучредителя Калифорнийского политического центра (консервативного аналитического объединения), судебные иски защитников окружающей среды постоянно блокировали необходимые вырубки, контролируемое выжигание и прореживание лесов. Из-за этого плотность лесов Калифорнии увеличилась примерно в пять раз по сравнению с тем уровнем, который имел место предыдущие 20 миллионов лет, и превратило их в потенциальные очаги катастрофы.

И действительно. Во-первых, пожары в Калифорнии, как и во многих других лесистых регионах, происходят регулярно: это часть естественного цикла существования лесов. Однако если раньше опасные сухие участки быстро выгорали, то теперь пожарные тушат даже мелкие возгорания, из-за чего опасный сухостой в лесах накапливается.

Во-вторых, до вмешательства человека естественный ландшафт был стабилен. Вода не забиралась на орошение и водоснабжение, не уводилась в канавки в парках. Дикие животные, вроде оленей, объедали низкорослые деревья, кустарники и траву. Теперь же обводнение лесов снизилось, а крупных животных в зарослях между заселёнными территориями почти нет. Опять же, накапливается сухостой.

Чтобы решить проблему капитально, можно выбрать одно из трёх. Или убить большую часть человеков, как предлагают зелёные, чтобы освободить природу от нашего присутствия; или рубить и жечь опасные участки, игнорируя карканье радикальных экологов; или периодически страдать от страшных пожаров, выставляя себя на посмешище перед всем миром.