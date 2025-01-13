 

Практичный мультитул TriPro включает в себя важнейший современный инструмент — подставку для смартфона

13.01.2025, 16:20, Разное
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Разработанный китайской компанией AlloyX мультитул-подставка TriPro изготовлен из титана 5-го класса и в настоящее время доступен на платформе Kickstarter. Гаджет предлагает довольно широкий спектр возможностей, среди которых инструменты, такие как отвертки, точилка для ножей и многое другое. Но внимание привлекает его функция подставки для смартфона.

При весе 56,5 грамма мультул состоит из трех прямоугольных частей, соединенных магнитами. Для установки смартфона две боковые части отсоединяются от центральной, образуя букву «V», и устанавливаются на ровную поверхность. Телефон фиксируется в пазах, обеспечивая вертикальное или горизонтальное положение под углом 45 градусов.

В центральной части TriPro предусмотрен магнитный отсек для хранения трех стальных сверл. Также здесь есть стеклобой из вольфрамовой стали, точилка для ножей и другие полезные инструменты. Боковые панели снабжены гвоздодером, отверстиями для шестигранных гаек, гаечными ключами и слотами для капсул с тритием.

При успешном запуске проекта TriPro будет доступен инвесторам по цене 69 долларов.Источник &#8212 TriPro


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