Неизвестные украли регалии для коронации Трампа
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В ночь на 13 января злоумышленники проникли в сокровищницу Капитолия в Вашингтоне и похитили коронационные регалии американских президентов — корону, елей, мечи, трубы и другие артефакты.
Следствие полагает, что реступление было организовано одной из радикальных ячеек Демократической партии, которая хотела сорвать инаугурацию Дональда Трампа, назначенную на 20 января.
– Личности преступников установлены, сейчас ведётся их розыск. Надеюсь, что в течение нескольких дней мы сумеем вернуть все похищенные предметы, – сказал на брифинге пресс-секретарь ФБР Роберт Уоррен.
Согласно действующей конституции США, проведение инаугурации без коронационных регалий не представляется возможным и пока украденные предметы не будут найдены, хозяином Белого дома останется Джо Байден.
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