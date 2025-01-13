Российские учёные доказали англосаксонское происхождение хана Батыя

Профессор исторического факультета МГУ Сергей Соловьёв представил в Российской государственной библиотеке свою новую монографию «Англосаксы против России: история тысячелетнего противостояния».

Как удалось доказать доктору исторических наук, практически все беды в отечественной истории были связаны с подрывной деятельностью коллективного Запада и особенно уроженцев Британских островов.

– Даже монгольское нашествие на Русь тесно связано с проклятыми англосаксами — Батый родился под Лондоном и на Дальний Восток попал вместе со своим отцом-торговцем. Там он возглавил орду и повёл полчища на нашу прекрасную страну, – пишет Соловьёв.

Министр просвещения России Сергей Кравцов высоко оценил монографию историка и предложил включить исследование в школьную программу. Глава Минкульта Ольга Любимова также отметила высочайший уровень работы и пообещала до конца 2025 года подготовить серию документальных фильмов о русофобской деятельности англосаксов.

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