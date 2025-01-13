Мнение: Чит-код Зеленского

В новейшей политической истории России есть масса темных мест, у которых как бы «нет объяснения». Самое смешное, что большинство в упор не видит никаких «непоняток» и считает, что им «всё понятно». У писателя всяческих фэнтези Вадима Панова есть описание такого волшебного артефакта с названием «Ничего особенного». Им пользуются, когда хотят скрыть от любопытствующих глаз нечто такое, к чему мы ни хотим привлекать излишнее внимание – например, последствия удара трехтонной бомбы посреди огромного мегаполиса. Надо всего лишь набросить артефакт «Ничего особенного» – и толпы прохожих будут безо всякого интереса проходить мимо разбросанных тел и конечностей, гигантской воронки и разрушенных домов, весело обсуждая свои дела лишь скользя глазами по пятнам крови – «ничего особенного».

Очень мощный и полезный артефакт; у меня есть ощущение, что три года назад его уже включили над всей территорией Украины. В российской новейшей истории к таким необъяснимым загадкам относится, к примеру, само появление Владимира Путина на высших этажах власти, а еще более – его удивительная непотопляемость. Почему всего лишь подручный одного из далеко не самых влиятельных губернаторов России взлетел так высоко? Кто за ним стоял? Откуда ресурсы? Почему именно он?

Или еще большая загадка – так называемая «рокировка» 2011 года. Почему тогдашний президент Медведев настолько безропотно согласился «обратно поменяться» с Путиным? Почему он не захотел остаться в президентах хотя бы еще на срок? Ведь ему явно очень нравилось быть президентом? И у него уже появились свои сторонники и будущие избиратели. А как же расхожее в России мнение, будто «конституция дает президенту неограниченную, практически царскую власть»? Зачем же Медвед отказался от царской власти? Он у нас что, «человек чести» – или все же безвольный пьяница, кем его принято считать?

Все эти вопросы не то что не имеют ответа – эти ответы никто и не ищет, поскольку они в России не существуют в виде вопросов. Он, что называется, «не проблематизированы».Почему так? Скорее всего, дело в том, что в рамках, как говорится, «банальной эрудиции» ответ на них найти найти невозможно, а выходить за рамки «банальной эрудиции» – страшно. Поэтому лучше просто делать вид, что вопроса просто нет. Не существует.

Недавнее интервью с Зеленским от одного известного в США видеоблогера всколыхнуло интерес к личности Зеленского, к его биографии. Есть ли в его биографии такие факты, скрытые под волшебным артефактом «Ничего особенного»? Конечно. Причем, как положено у фантаста Вадима Панова, самое диковинное и необъяснимое у Зеленского в его всем известном жизненном пути расположено на самом видном месте.

Я о сенсационной победе Зеленского на выборах президента Украины 2019 года. Выборы проходили в марте-апреле, в них участвовало 40 (!) кандидатов, включая действующего президента Украины Порошенко. Было 2 тура, Зеленский выиграл оба. В первом набрал 30% (обойдя Порошенко в 2 раза), во втором туре выиграл совсем разгромно, набрав более 70% (почти путинский результат!).

Стоит еще отметить, что вплоть до начала выборной кампании, во все предыдущие годы Зеленский не вел никакой политической деятельности, за ним не было никакой партии, он не высказывал никаких намерений бороться за выборные посты на Украине. У президентской кампании Зеленского была одна любопытная особенность: по словам интересующихся наблюдаетелей – он ее не вел. Вообще. Он не делал того, что вроде бы положено для всех, кто хочет быть избранным на какой-либо ответственный пост: не ездил по стране с предвыборными митингами, не встречался с избирателями во Львове, Киеве и Харькове, не печатал предвыборные плакаты и листовки, предвыборные интервью для ТВ если и давал, то очень скупо.

И это, заметим, при огромном количестве участников «предвыборной гонки» – 40 человек! Как, Холмс?! За счет чего? Если бы при 40 участниках голоса избирателей распределялись по случайному принципу, каждый должен был бы получить по 2,5% голосов. Зеленский уже в 1 туре получил 30. Ближайший конкурент (Порошенко) -16%. То есть отрыв от основной массы с самого начала оказался подавляющий.

За Зеленским не стояло ни партий, ни ярких предвыборных выступлений, ничего. Тем не менее он «выстрелил». Может, он был всенародный любимец? Может быть; он в самом деле был популярный КВН-щик, юморист и актер. Однако мы даже в России понимаем, при всем извращенном опыте российской условной «демократии», что звание «любимца» никогда прямо не конвертируется в успех на выборах – публика довольно четко держит в уме разницу между разговорным жанром и работой политика, прямо влияющего на их повседневную жизнь. Должно было быть что-то еще, какой-то еще значимый фактор, который для местных избирателей резко выделил Зеленского из общей массы.

Кто-то обсуждал, в чем тут дело? Неужели никого не заинтересовало, ни в России ни на Украине, в чем же оказался секрет столько сокрушительного успеха Зеленского на общеукраинских выборах?

Добавим еще странностей в этом странном триумфе. Зеленский своей отсутствующей предвыборной кампанией сумел, как показало голосование, преодолеть давно уже устоявшийся и привычный… раскол Украины! Если раньше практически на всех общеукраинских голосованиях (как президентских, так и в Верховную Раду) избиратели четко делились на «русскоязычный Восток», «колеблющийся Центр» и «западенский Запад», в соотношении типа 80/20 или даже 90/10 – то президенские 2019 на Украине были чуть ли не первыми за десятки лет, когда Зеленский победил практически ВЕЗДЕ – и на Востоке, и на Юге, и местами даже на Западе. Грубо говоря – и в Киеве, и во Львове, и в Харькове. То есть, по итогам выборов, он вышел как практически мощная Объединительная Фигура.

Человек, который НЕ ВЁЛ кампании, по итогу голосования, вышел в фигуру, устраивающую всех.

За счет чего?! Как может победить человек без предвыборной программы? Что же он сумел предложить, И КАК?!

Впрочем, программа у Зеленского вроде как была. И он ее предъявил. Во время выборов 2019 года украинцам говорили, что Зеленскому, дескать, нет необходимости рассказывать о своей программе, поскольку у него она есть, «и вы ее знаете». После чего в качестве такой программы называли сериал «Слуга народа», снятый к тому моменту уже в трех сезонах, в котором Зеленский играл главную роль – президента Украины Голобородько.

Как говорил Эркюль Пуаро у Агаты Кристи: «Отбрасывайте одну за другой все версии, и та, которая останется, и будет разгадкой, какой бы невероятной она ни была». Мы перебрали все версии, и получаем, что мощнейшим фактором успеха оказался именно «президент Голобородько» с лицом Зеленского. Это и оказалось едиственным, но убийственным фактором успеха, «значимым отличием» кандидата Зеленского от остальных 39 кандидатов, которых сериал «Слуга народа», получается, буквально «помножил на ноль».

Но чем?? В чем оказался тот самый «киллер-фактор» сериала Зеленского»? Сериал неплохой, смешной. Но точно так же, как и про все остальное мы можем про него сказать – «ничего особенного». Это крепкий и занимательный сериальный продукт, как и почти всё производства «95 квартала». В чем, черт возьми, был «киллер-фактор»? Что покорило всю Украину, и что так сильно отличало в нем Зеленского от всех прочих кандидатов – которые рисовали плакаты, выпускали ролики, собирали митинги, орали «армия, мова, вира!» и вообще всячески выпрыгивали из штанов? Что такого сказал Зеленский, что не сказали они?

Новый впечатляющий глоток интереснейшей аналитики в вашем любимом канале Сапожника на Бусти! Читаем и припадаем к источнику знаний о самых животрепещущих проблемах современности! Вот ссылка, присоединяйтесь! https://boosty.to/sapojnik