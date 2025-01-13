 

Рупор кремлевской пропаганды: Бой в Погребках. 09.01.2025

13.01.2025, 3:50, Разное
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Бой в Погребках. 09.01.2025

9 января группа нашей пехоты попала в смертельную ловушку

Это не громкий заголовок для привлечения внимания, не поэтическое преувеличение, а ситуация по факту

Сначала вражеская БМП плотным огнём автоматической пушки загнала группу в маленький подвальчик

Сразу вслед за этим в здание заскочили чужие штурмовики, взяли выход из подвала под контроль и принялись закидывать вниз гранаты

Всего в помещение размером с вашу ванную залетело 17 обычных гранат, одна химическая и одна зажигательная

Каждый из защищавших подвал мужчин был по несколько раз контужен и притравлен химией. Тем не менее, бойцы отбивались несколько часов

Понятно, что их бы неминуемо доели. Гранатами, взрывчаткой, термобарами или газом. Да и патронов оставалось по магазину на нос

Спасением пехоты из мышеловки занялись расчёт «Шершень» отряда «Ирландцы» и наши коллеги из подразделения-нельзя-называть

Бронетехнику уничтожили

Выжгли дронами вражеских штурмов, оседлавших вход в подвал. Сделали это аккуратно, чтобы не сложить здание на головы нашим парням

Бойцы поднялись из подвала, попали под пулемет. Там грамотный хохол сидел, чуть в куски их не порвал

Парни спустились обратно. Запросили по рации помощь

Мы убили пулеметчика и почистили пехоту вокруг. Порвали в нескольких местах огневой мешок

С наступлением темноты группа выскочила из церкви и с боем отошла. Мы направляли их дроном со включенной подсветкой

Командир группы получил пачку осколочных ранений. Другого бойца сильно покалечило прилетом украинского камикадзе. Он сказал своим товарищам отходить без него и остался истекать кровью

Группа вышла к своим

Раненый дроном умер

***

Ничего история, да? Теперь добавим сюжетный поворот

Когда-то я воевал со штурмовиком, имевшим позывной «Дед». Мы с этим своеобразным и весьма достойным джентльменом многое прошли вместе. Потом пути наши разошлись

Некоторое время назад Дед снова подписал контракт

Именно он командовал оборонявшей подвал группой

Я узнал об этом только вчера

(с) Платон Маматов

Видео https://t.me/Irishstrike/98 ("Ударный отряд "Ирландцы")
Рассказ https://t.me/diomeddog/3915 (на фото Дед. Вот так выглядел Дед, когда мы вместе воевали)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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