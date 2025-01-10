Ради сохранения семей клиникам запретят делать ДНК-тесты несовершеннолетних без согласия матери

Российские клиники больше не смогут делать ДНК-тесты на определение степени родства, если в деле фигурирует несовершеннолетний и отсутствует согласие его матери на подобный анализ. Такой приказ выпустил Минздрав в рамках национального проекта по защите традиционных ценностей, семьи и материнства.

Как отметила замглавы департамента лицензирования Минздрава Наталья Курцева, ДНК-тесты стали «настоящими убийцами семьи».

«Если мы берём статистику по семьям с детьми, где произошёл бракоразводный процесс, то в каждом пятом случае там фигурирует ДНК-тестирование. Явно или неявно муж делает тест, получает результаты, которые лично его не устраивают, и считает, что на этом основании может разрушать семью, оставлять жену и ребёнка без денег, без поддержки», – сказала она.

Согласно новым требованиям, для проведения ДНК-тестирования медучреждения должны будут получить от матери ребёнка письменное разрешение по установленной форме и направить его в специально созданный реестр; при этом согласие может быть отозвано до момента вручения результатов тестирования. Клиники, которые проведут ДНК-тест без согласия матери, рискуют лишиться лицензии, причём ответственность настигнет и лично врача, проводившего тест.

В правительстве рассчитывают, что эта мера укрепит российскую семью и сократит число разводов. При этом речь не идёт о сокращении или ограничении прав человека, поскольку провести тест всё ещё возможно, заручившись согласием матери.

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