 

Ради сохранения семей клиникам запретят делать ДНК-тесты несовершеннолетних без согласия матери

10.01.2025, 19:33, Разное
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Российские клиники больше не смогут делать ДНК-тесты на определение степени родства, если в деле фигурирует несовершеннолетний и отсутствует согласие его матери на подобный анализ. Такой приказ выпустил Минздрав в рамках национального проекта по защите традиционных ценностей, семьи и материнства.

Как отметила замглавы департамента лицензирования Минздрава Наталья Курцева, ДНК-тесты стали «настоящими убийцами семьи».

«Если мы берём статистику по семьям с детьми, где произошёл бракоразводный процесс, то в каждом пятом случае там фигурирует ДНК-тестирование. Явно или неявно муж делает тест, получает результаты, которые лично его не устраивают, и считает, что на этом основании может разрушать семью, оставлять жену и ребёнка без денег, без поддержки», – сказала она.

Согласно новым требованиям, для проведения ДНК-тестирования медучреждения должны будут получить от матери ребёнка письменное разрешение по установленной форме и направить его в специально созданный реестр; при этом согласие может быть отозвано до момента вручения результатов тестирования. Клиники, которые проведут ДНК-тест без согласия матери, рискуют лишиться лицензии, причём ответственность настигнет и лично врача, проводившего тест.

В правительстве рассчитывают, что эта мера укрепит российскую семью и сократит число разводов. При этом речь не идёт о сокращении или ограничении прав человека, поскольку провести тест всё ещё возможно, заручившись согласием матери.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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