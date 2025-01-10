Мнение: Дания разоружилась

Кстати, смеха ради. Дания, как нам напомнили, сдала практически все вооружения, какие у нее были – то есть самолеты, ПВО, танки, пушки и снаряды – на помощь Украине. Безвозмездно. Поэтому “защищать Гренландию” от посягательств США ей, если что, банально нечем.

Вырисовывается тайный план Трампа: он всех своих врагов буквально раздел “именем Украины” – а потом выставил голыми на мороз. И теперь, не ударив и пальцем, смеется и потирает руки.

Как было с Голливудом: все тамошние актеры и режиссеры постоянно над ним глумились и всячески поносили – получили несимметричный ответ, когда у них из штата вывезли всё противопожарное оборудование “на помощь Украине”. Итог – все “властители дум и сердец” теперь бегают чумазые, ковыряются в золе на месте родных пепелищ.

Или вот Гренландия – приезжай и владей, Дания только руками разведет. Всё уехало на Украину.