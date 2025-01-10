Мнение: Архив Рабиновича и «Таганские»

Архив Рабиновича и «Таганские»

13 января в Мосгорсуде возобновится процесс над лидерами и участниками ОПГ «Таганские». А в последний месяц прошедшего года главной фигурой процесса, несомненно, стал один из лидеров «Таганских» – Григорий Рабинович. Рабинович был мозгом группировки.

Он контролировал финансовые потоки «таганских». И 19 декабря 2024 года в Мосгорсуде были представлены убойные доказательства. В этот день присяжным представили «архив Рабиновича», изъятый вместе с его компьютером во время обыска. В компьютере оказались тысячи файлов. Вот только некоторые из них. Рабинович был очень дотошным бухгалтером «таганских». Фиксировал все, даже самые мизерные расходы.

Например, в файле «Касса» за август 2008 года Рабинович зафиксировал 50 рублей, потраченных на отправку уведомления на подачу иска. 500 рублей на сушки, сахар, сухари, еще 500 рублей на продукты в офис. Или, например, записал в графу «расходы» 1100 рублей на оплату домена и 500 рублей – на компьютерную мышь для Анны.

Или вот еще очень любопытные расходы. 13 декабря 2007 года в графе «расходы» Рабинович указал 150 тысяч долларов, переданных «старшему консультанту». 21 декабря 2007 года старший консультант получил еще 100 тысяч долларов. Через неделю, 28 декабря – новый транш в 50 тысяч долларов. То есть только один «Старший консультант» в декабре 2007 года получил 300 тысяч долларов. А ведь кроме «старшего консультанта» был еще и «молодой консультант», которому таганские сначала передали 10 тысяч долларов, а потом еще 30 тысяч евро. Если все эти суммы, обозначенные Рабиновичем в графе «расходы», не взятки, то что это за деньги? И возникают другие вполне резонные вопросы. Почему следствие не установило, кому передавались эти взятки? Каким должностным лицам, скорей всего, в правоохранительных органах? И почему «таганским» не предъявлено обвинение в даче взяток? Потому что истекли сроки давности и следствие не захотело разматывать клубок давних взяток, опасаясь, что ниточка приведет к оборотням, офицерам, успевшим стать генералами, которые до сих пор служат в правоохранительных органах? У меня нет ответов на эти вопросы. Но есть зацепки или версии, в каком направлении надо копать.

Подробности – в программе Архив Рабиновича и «Таганские»

Сайт «Судового журнала»

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