 

В Старый Новый год федеральные каналы покажут обращение Бориса Ельцина 1999 года

10.01.2025, 17:33, Разное
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В ночь с 13 на 14 января россияне федеральные телеканалы покажут россиянам новогоднее обращение Бориса Ельцина, записанное в далёком 1999 году.

– Возвращение к истокам поможет людям оценить, как далеко мы продвинулись, как изменилась страна, – заявил генеральный директор Первого канала, попросивший не раскрывать его фамилию. – Вспомните, каким был мир в 1999 году. На Кавказе обсуждают многожёнство, недавно обвалился рубль, в Грузии новый парламент, Александр Лукашенко готовится к выборам. Совершенно другой мир.

Планировалось улучшить качество легендарного обращения Ельцина при помощи современных технологий, однако от этого плана отказались – во-первых, несколько испробованных нейросетей упорно дорисовывали, как уходящий президент наливает себе рюмку водки, не прекращая произносить речь, а во-вторых, наркологи предупредили, что многие россияне из числа отмечающих Старый Новый год могут посчитать, что совершили путешествие во времени.

– Представьте себе: спутанное сознание после праздников, какой-никакой, но Новый год, по телевизору – Ельцин, ещё и качество картинки, как будто вы на 25 лет моложе. Я бы сам встревожился, а кто-то и вовсе решит, что ему приснилась эта четверть века, – заметил один из опрошенных специалистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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