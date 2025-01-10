Спортивные события Рыбинска в первых числах января 2025 года ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Спортивные события Рыбинска в первых числах января 2025 года

10.01.2025, 16:06, Новости
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В Рыбинске пройдет этап Кубка Содружества и Кубка РФ по биатлону. В гонках будут принимать участие самые сильные биатлонисты, представляющие Россию и Беларусь. Болельщики уже могут пройти регистрацию и приобрести билеты на предстоящие мероприятия. Кстати, если скачать Винлайн на мобильное устройство, можно будет совершать ставки на спортивные события в любом месте.

Кубок содружества по биатлону будет проходить в Рыбинске с 17 по 19 января:

  • 17 января болельщики смогут наблюдать за спринтом;
  • 18 января пройдут гонки преследования;
  • 19 января организуют масстарт.

23 января состоится гонка Чемпионата РФ по биатлону. В рамках Кубка России по биатлону 25 января будет организован спринт, а 26 января – масстарт-большой. Кстати, на Betonmobile.ru журналисты и эксперты ежедневно публикуют спортивные новости, обзоры букмекерских контор, прогнозы на исходы матчей, которые помогают бетторам совершать выгодные ставки.

В январе 2025-го завершились соревнования по спортивному ориентированию. Участие в состязаниях принимало 150 спортсменов, представляющих Самару, Ярославль и Рыбинск.

В ДС «Полет» открыли выставку истории рыбинского хоккея. В фойе дворца спорта разместили стенд с историческими фотографиями. Все желающие могут увидеть снимки тренеров, команд, а также их достижений. Стенд поможет болельщикам окунуться в историю хоккея Рыбинка, начиная с декабря 1977-го.

В новогодние каникулы в Рыбинском районе была организована декада спорта. Участие в мероприятиях приняли все желающие различного возраста и уровня подготовки. Это помогло объединить жителей и гостей района, продемонстрировать их стремление к здоровью и активному образу жизни.

1 января стало известно, что 20-летний воспитанник спортивной школы «Полет» из Рыбинска Тюриков подписал контракт с ХК «Northumberland Stars» из Канады, который выступает в молодежной лиге GMHL.

«Локомотив» из Ярославля первым среди команд КХЛ в новом сезоне смог набрать 70 очков. В новогодние каникулы «железнодорожники» смогли обыграть принципиального соперника и сделать подарок своему голкиперу. Всухую подопечные Никитина победили не такую именитую, но не менее амбициозную команду. Одержать победу над «Витязем» помогли голы Алексеева, Шалунова и Полунина. Вратарь ярославцев Исаев смог отыграть в ноль. Во время матча он отразил 18 бросков.


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