Rabea Trigger: игровая кружка со спусковым крючком и моушн-сенсорами

Саудовская компания Rabea, известный производитель чая, представила необычный продукт — кружку-контроллер Rabea Trigger. Она разработана для геймеров, любящих играть, оставаясь полностью мобильным.

Новая кружка выполнена стильном матово-черном дизайне с красными акцентами и оснащена несколькими технологическими решениями. Встроенный чипсет с акселерометром и гироскопом позволяет с помощью кружки контролировать движения в играх, а эргономичный спусковой крючок обеспечивает точное прицеливание и стрельбу прямо во время чаепития.

Система уплотнителей гарантирует, что чай останется внутри кружки даже во время самых динамичных сражений, а вакуумная изоляция поддерживает оптимальную температуру напитка.

Производители Rabea Trigger заявляют, что это не просто кружка, а настоящий геймерский аксессуар, который станет хитом среди мобильных игроков. К сожалению, доступ к этому необычному продукту ограничен и будет осуществляться только среди самых преданных поклонников бренда.

Источник — Rabea