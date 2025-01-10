 

Для съёмок фильма о Мао Цзэдуне в Хабаровск заселят 1 млн китайцев

10.01.2025, 15:33, Разное
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China Film Group Corporation приступила к съёмкам многосерийного фильма «Великий путь» по автобиографии Мао Цзэдуна — основателя Китайской Народной Республики.

Съёмки картины будут проходить на родине «Великого кормчего» в Шаошане и Хабаровске. Для воссоздания атмосферы Китая 1960 – 1970-х годов прошлого века российский город украсят аутентичными вывесками и табличками на китайском языке. Также областной центр заселят миллионом статистов из Поднебесной.

– В идеале мы хотели снять весь фильм в Китае, но наши города технологически сильно отличаются от времён жизни Мао, а вот Хабаровск в этом плане нас полностью устроил, – рассказал режиссёр Джин Ву.

Коллектив China Film Group призвал жителей Хабаровска не бояться такого количества китайцев. По словам организаторов, они не займут чужие рабочие места за исключением прилавков на городских рынках. Для удобства власти будут оповещать жителей о съёмках командой «Мотор» – в это время горожанам придётся обходить или объезжать определённые локации и не говорить на русском языке.

Съёмочный процесс китайские кинематографисты планируют завершить к концу 2025 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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