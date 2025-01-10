 

Термохромоморфные картины меняются под влиянием температуры

10.01.2025, 14:45, Разное
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Новая технология печати изображений «термохромоморф» позволит создавать динамические картины, которые меняются в зависимости от температуры окружающей среды. Принципиальное отличие от всех прошлых версий термохромных чернил – возможность создавать полноцветные сложные изображения. Это затратно и пока что нетехнологично, но перспективы у направления весьма любопытные.

Такая картина имеет два слоя, каждый из которых становится прозрачным при достижении определенной температуры. Они подобраны так, что сокрытие одного слоя позволяет увидеть второй и наоборот. Например, картинка с рыбой при нагревании до 35℃ превращается в скелетик этой рыбы, причем обугленный на огне. И это служит предупреждением о том, что данный предмет опасно нагрелся.

Подобные предупреждения очень пригодились бы во многих областях. Демонстрация того, что продукты испортились из-за того, что не хранились в холодильнике. Показ на картах мест с кондиционерами или пунктов обогрева, в зависимости от текущей погоды. Указания на опасные из-за перегрева поверхности – раскаленный на жаре асфальт, металлические предметы, и так далее. И, разумеется, это дает прекрасные возможности для реализации творческих идей художников.

Источник &#8212 MIT


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