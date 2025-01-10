Михаил Горбачёв купил по совету Ванги миллион акций Apple в 1987 году

Внук Михаила Горбачёва Алексей Свиблов рассказал журналистам, что, несмотря на приверженность к коммунистической идеологии, первый и последний президент СССР совершал операции на фондовом рынке.

Самую крупную сделку он совершил в 1987 году, приобретя около 1 млн акций компании Apple за 200 советских рублей.

– Это случилось после того, как дед вернулся из Болгарии, – рассказывает Свиблов. – Он спросил меня: «Лёша, ты ведь бываешь в капстранах? Мне нужно, чтобы ты мне кое-что прикупил. После этого он дал мне листок из ученической тетради, на которой было нарисовано надкусанное яблоко. Я решил, что Михаил Сергеевич сошёл с ума, но он объяснил, что рисунок этот нарисовала Ванга и сказала, что он принесёт мне удачу. Когда я летом того же года по долгу службы посещал Турцию, то зашёл в офис брокерской конторы и показал бумажку. Надо мной долго смеялись, но согласились продать акций этой компании на 200 советских рублей.

В то время молодая Apple была на грани банкротства. 50 тысяч её акций стоило меньше 1 цента, благодаря чему простой советский гражданин на зарплату инженера-зоотехника смог приобрести порядка 1 млн этих ценных бумаг. Однако уже в следующем году компании удалось преодолеть свои финансовые трудности, и её котировки взлетели втрое, а в последующие за развалом СССР годы стали дороже ещё в несколько тысяч раз.

Дивиденды, выплаченные компанией семье Горбачёва за это время, оцениваются экспертами примерно в 180 млн долларов, а стоимость самого портфеля – в 240 млн долларов.

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