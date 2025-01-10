 

«Мерзость во всех концовках»: Милонов призвал запретить в России интерактивные гей-новеллы

10.01.2025, 11:33, Разное
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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание коллег на необходимость
запретить или хотя бы ограничить распространение в Российской Федерации видеоигр
в жанре «интерактивная гей-новелла». Законодатель лично испробовал все варианты
развития сюжета в нескольких популярных лейблах этого жанра и убедился в их
полной безнравственности.

Как оказалось,
большинство депутатов не были знакомы с проблемой, из-за чего Милонову пришлось
провести небольшой стрим по одной из видеоигр такого рода прямо во время
заседания парламента. Пронаблюдав за происходящим почти час,
народные избранники в основной массе согласились с тезисами Милонова о том, что подобные игры пропагандируют чуждые российскому национальному сознанию ценности,
в том числе идеологию запрещённой
экстремистской организации ЛГБТ.

Депутат отметил, что пробовал все возможные варианты развития сюжета и
сохранил видеозаписи этих прохождений в архиве, чтобы коллеги при желании могли
с ними ознакомиться в частном порядке.

«Это не игры, это концентрированный грех в каждом пикселе, мерзость во всех концовках, – возмущается Милонов. – Я очень ждал, когда кто-нибудь из главных героев покается, я вглядывался в их лица, надеясь увидеть там стыд
и сожаление. Увы, в этих играх изображают лишь безнравственных грешников,
которые отдаются в мощные лапы Вельзевула без тени сомнения. Я предлагаю запретить немедленно! Если не сами игры, то хотя бы отдельные развязки сюжета».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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