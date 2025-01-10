«Вам придётся иметь дело с ВСУ»: Дания пригрозила Трампу столкновением с Украиной в случае попытки присоединить Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на экстренном брифинге в Копенгагене предостерёг Дональда Трампа «от необдуманных действий» и призвал «взвешивать каждый свой внешнеполитический шаг».

В случае попытки присоединить Гренландию, вооружённые силы США ждёт неминуемое столкновение с украинской армией – Киев готов отправить за защиту датской независимости не менее 300 тысяч солдат и офицеров.

«В ближайшие недели будет подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Данией и Украиной. По соглашению мы предоставим украинцам несколько кредитов на 50 миллиардов евро, а они возьмут на себя обязательства защищать наш суверенитет», – сказал глава МИД Дании.

Как пишет Bloomberg, в штабе Трампа возмущены позицией Украины, но в издании не верят в прямой конфликт двух армий.

«До прямого столкновения между армией США и ВСУ дело не дойдёт — более чем вероятно, что датские деньги Киев возьмёт, а воевать за Гренландию откажется», – пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

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