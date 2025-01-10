Парамедик перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном

Опытного канадского парамедика Адама Таппа сложно назвать обычным человеком. Он знает о жизни и смерти больше, чем многие из нас могли бы себе представить. Однако в 2018 году его собственная жизнь оказалась на волоске, когда он ощутил на себе электрический разряд от неисправного устройства для гравировки по дереву.

В своем недавнем интервью для подкаста «По ту сторону завесы» Адам поделился своим опытом пребывания в состоянии, которое многие называют «предсмертным». Пока его жена пыталась вернуть его к жизни с помощью искусственного дыхания, сам Тапп переживал нечто совершенно необычное.

Он описывает свои ощущения как «сферическое зрение, направленное из одной точки наружу». Для него это было состояние полного освобождения от физического тела и земных привязанностей.

– Я не был Адамом. Я не был мёртвым. Я не был никем. Я был просто идеальным, абсолютным удовлетворением, — вспоминает он.

Описывая своё состояние, Тапп сравнивает его с ощущением слияния с самой Вселенной.

– Это было похоже на то, как если бы я стал частью Вселенной. И это было абсолютно идеально, — говорит он.

Чувство гармонии и отсутствия страха стало основой этого опыта. Более того, он чувствовал, как его сознание наполняется какими-то новыми образами и переживаниями, похожими на фракталы и переливающиеся цвета бензина на воде.

После восьмичасовой комы Тапп вернулся к обычной жизни, но с совершенно новым взглядом на мир. Его воспоминания о тех минутах вне тела кажутся ему столь реальными, что до сих пор вызывают сомнения в привычной картине мира.

– У меня осталось это непреодолимое ощущение, что это всего лишь сцена, — делится он.

Для него произошедшее стало своеобразной «эволюцией сознания»…