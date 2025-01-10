 

Мнение «аналитика»: О геенне огненной… За что всё это Калифорнии?

10.01.2025, 5:00, Разное
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По данным CNN, нынешний пожар стал самым разрушительным за всю историю Лос-Анджелеса. Огонь ещё далеко не потушен, и даже сроки победы над ним не известны, а ущерб уже оценён в 50-55 млрд долл. Всего за пару дней.

Как же это могло произойти там, где нет дефицита воды: океан рядом, про пожарных снимают кино и сериалы, а #технологии — на высоте?

Говорят, что всё дело в «потеплении климата». Мол небывалая за два года засуха, необычно сильные ветры и нетипично редкие дожди способствовали высыханию почвы и распространению огня. А глава Департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули подозревает ещё и пироманов. Недаром она отправила для расследования причин возгорания элитных домов в Пасифик-Палисейдс бригаду из 20+ экспертов, где три четверти состава — специалисты по поджогам.

Стоп!

А кто такая эта Кристин Кроули?

А это замечательная #женщина, первый представитель ЛГБТ-сообщества, назначенная возглавлять LAFD. Едва взойдя на этот пост, она заявила, что гордится тем, кто она есть, и всемерно использует свой опыт для вдохновения других, чтобы помочь им обрести уверенность в себе и своих возможностях. Ну и для расширения политики инклюзивности в Пожарном департаменте.

Собственно, её предшественника, Ральфа Терразаса уволили как раз за неприятие действенных мер «для прекращения сексистского и расистского поведения в пожарной службе Лос-Анджелеса». То есть, по жалобам меньшинств.

Ну и вот чего добилась Кристин Кроули всего за пару лет в руководящей должности:
– бюджет пожарной охраны урезан на 17 млн долларов;
– ряд пожарных были увелены за то, что они не сделали прививку против ковида;
– профилактическая расчистка от кустарников не выполнялась;
– противопожарные бассейны не были наполнены как надо, а часть ливневых вод просто спустили в море.

Ну и как вишенка на торте — часть пожарной техники была отправена «для нужд Украины».

Но «виновато» во всём именно глобальное потепление?

Или всё же уместнее вспоминать про Содом и Гоморру?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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