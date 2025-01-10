Мнение «аналитика»: О начале репрессий и чисток… С кого начнётся?

2025 год будет решающим, и многие почувствуют его решения на себе. На своей шкуре. Таков вердикт главного кремлёвского окормителя, философа-евразийца Александра Дугина, чьи идеи в итоге легли в основу принципиального решения президента Владимира Путина начать СВО в целях «собирания земель русских». И уже поэтому от заявлений Гельевича не резон отмахиваться. Пусть не сразу, пусть по зёрнышку, но они прорастают в царственной голове. И выливаются в действия.

Так что…

Имеющий уши, да услышит!

«Мы до сих пор проживаем, проматываем то, что было создано нечеловеческими усилиями наших советских предков в #СССР. Но в какой-то момент вся инфраструктура износится и рухнет. И снова потребуется сверхусилие. Давайте начнём прямо сейчас. Давайте наконец строить Империю. Всерьёз.

А для этого нужны полноценные и наглядные репрессии. Осуждение Горбачева, Ельцина и всех их прихвостней. Дальше показательные процессы и казни. Не стыдливые – как сейчас. А решительные. И выход на новый виток.

Нам объясняют, почему мы не можем победить быстро. На разные лады. Честно говоря, не убедительно. Но вот победить, не растревожив крысиного гнезда предательской элиты, и правда, не получится. И тем и тем угодить не возможно. Родина или смерть. Или смерть элите 90-х -2000-х или смерть Родине. То есть нам.

В общем надо браться за ум. 2025 год решающий. Сейчас или никогда! Без Великой Чистки ничего не выйдет», — пишет Александр Дугин. И его слова находят отклик у многих россиян. Особенно среди тех, кто прошли горнило СВО.

Так что и репрессивный сценарий последующего развития исключать нельзя, чем бы ни закончились переговоры, которые анонсировал пока ещё будущий президент США Дональд #Трамп.

И только лишь один вопрос хочется задать тем, кто поддаётся соблазну простых и жёстких решений. Почему они так уверены, что в грядущих репрессиях и чистках именно они будут решать, кого казнить, а кого миловать? Почему даже мысли не допускают, что сами могут оказаться у той самой стенки со словами «произошла чудовищная ошибка»?

Разве тяжёлый и трагичный опыт 1937-1941 гг. ничему их не научил?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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