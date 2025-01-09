Мнение: Какое-то полное раздолбайство…



Голливудские дачи сегодня

…в Калифорнии. Как сообщают, почти вся голливудщина выгорела к чертовой матери, массы богатейших актеров и режиссеров лишились домов. Больше всего жалко Энтони Хопкинса, у которого полностью сгорел дом за 6 млн. долл. Он в нем, собственно, и жил. Наш “Ганнибал Лектор” стал теперь бомжом.

Причины уже называют – “экономия”. В Калифорнии вовсю сокращали противопожарную службу и увольняли пожарных, мол, нафиг надо. В итоге доэкономились до того, что теперь голливудская “элита” выскакивает из своих бассейнов буквально в чем мать родила, спасаясь от огня, а их имущество сгорает дотла. Ущерб уже называют в 50-55 млрд. $.

Что-то, в общем, странное творится с США. Подводит то, что в общем всегда считалось “фишкой” Америки – способность к организации управления. То они поувольняли везде по стране полицию – и получили вспышку преступности, “сократили пожарных” – и едва не сгорел сам Голливуд, то устроили самую дорогую в мире медицину – и получили более 3 миллионов “умерших от ковида”.

UPD. Прочитал в Газете.ру, что среди пострадавших – наш певец Алексей Воробьев, у которого, оказывается, в Голливудской деревне тоже была дача. Так вот он, пишут, поначалу героически пытался сопротивляться огню, отбиваясь своим шлангом для полива газона, но в конце концов сдался и эвакуировался вместе с любимым щенком породы корги.