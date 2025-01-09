 

Мнение: Какое-то полное раздолбайство…

09.01.2025, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Голливудские дачи сегодня

…в Калифорнии. Как сообщают, почти вся голливудщина выгорела к чертовой матери, массы богатейших актеров и режиссеров лишились домов. Больше всего жалко Энтони Хопкинса, у которого полностью сгорел дом за 6 млн. долл. Он в нем, собственно, и жил. Наш “Ганнибал Лектор” стал теперь бомжом.

Причины уже называют – “экономия”. В Калифорнии вовсю сокращали противопожарную службу и увольняли пожарных, мол, нафиг надо. В итоге доэкономились до того, что теперь голливудская “элита” выскакивает из своих бассейнов буквально в чем мать родила, спасаясь от огня, а их имущество сгорает дотла. Ущерб уже называют в 50-55 млрд. $.

Что-то, в общем, странное творится с США. Подводит то, что в общем всегда считалось “фишкой” Америки – способность к организации управления. То они поувольняли везде по стране полицию – и получили вспышку преступности, “сократили пожарных” – и едва не сгорел сам Голливуд, то устроили самую дорогую в мире медицину – и получили более 3 миллионов “умерших от ковида”.

UPD. Прочитал в Газете.ру, что среди пострадавших – наш певец Алексей Воробьев, у которого, оказывается, в Голливудской деревне тоже была дача. Так вот он, пишут, поначалу героически пытался сопротивляться огню, отбиваясь своим шлангом для полива газона, но в конце концов сдался и эвакуировался вместе с любимым щенком породы корги.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Пожары в Калифорнии

09.01 / Мнение: Цифровой рубль грядет!

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О состоянии сирийской энергетики

09.01 / Мнение: Причина маленьких зарплат, социальный лифт для курьеров и риски безработицы в 2025 году

09.01 / Мнение: Трамп и Гренландия

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Горящий Лос-Анджелес. Вид из космоса

09.01 / Мнение: Огромные штрафы за мусор в гараже, кризис западного автопрома и рост продаж авто в России

09.01 / Историк: ЦРУ выдумало джинсы, чтобы развалить СССР

09.01 / Мнение: Кто спасет Малибу?

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Сталин на Амуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика