 

Рупор кремлевской пропаганды: Пожары в Калифорнии

09.01.2025, 22:25, Разное
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1. Сгорело часть пригорода Лос-Анджелеса, включая элитные районы для киноактеров.
2. Предварительная цифра ущерба – от 57 млрд. долларов.
3. Часть пожарного имущества Лос-Анджелеса при Байдене была передана на Украину.
4. Пожарной охраной Лос-Анджелеса руководила первая на этом посту женщина-лесбиянка боровшаяся за толерантность, инлюзивность и разнообразие.
5. Трамп призвал губернатора штатат Ньюсома свалить в отставку, также обвинил Байдена в том, что он оставляет Трампу такое наследсто.
6. Среди сгоревших домов оказался и один из домов Хантера Байдена.
7. О возможности этой катастрофы предупреждали еще летом 2024 года.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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