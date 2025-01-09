Мнение: Огромные штрафы за мусор в гараже, кризис западного автопрома и рост продаж авто в России

1. «Их нравы». В Германии с немцев дерут дичайшие штрафы за хранение в гараже вещей, не относящихся к автомобилю. В Гессене размер штрафа составляет 10 тысяч евро, то есть более 1 миллиона рублей, в Баден-Вюртемберге штраф уже более 10 миллионов рублей (ссылка).



Теоретически можно списать карательный размер штрафов на любовь немцев к их уходящему в прошлое орднунгу и к кожаным портупеям на голое тело, если вы понимаете, о чём я. Однако я думаю, что у драконовских штрафов есть и иные причины.

Во-первых, сваленный в беспорядочные кучи хлам склонен гореть. И это, кстати, реальная проблема в России — только не в гаражах, а на балконах, которые многие превращают в мечту поджигателя, как будто специально заваливая доверху сломанной мебелью и старым тряпьём.

Во-вторых, занятый вещами гараж – это минус парковочное место, а с парковочными местами в Германии строго. Хранишь машину на улице, хотя мог бы в гараже — воруешь у общества парковку.

В-третьих, гараж — это малый бизнес, те самые «начинали-в-гараже». Следовательно, с точки зрения немецких властей, рейды по гаражам — хороший способ вывести микробизнес из тени, а также заставить его платить побольше за аренду специализированных помещений. Конечно, душить малый бизнес — очень плохая практика, как для экономики, так и для общества в целом… но в Германии стратегическое мышление сейчас не в моде, думать хотя бы на 5 лет вперёд нынешние слабые политики не могут и не хотят.

2. Кризис Западного автопрома продолжается. В печальных отчётах те же фигуранты — Мерседес, Фольксваген, Стеллантис, БМВ. Продажи стабильно падают, просвета нет. Особенно, конечно, удивил Мерседес — журналисты пишут, что там минус 31% выручки всего лишь за год. Если данные верны (что не факт), то это не просто кризис, это катастрофа (ссылка).

Впрочем, отдельно взятый год в этой хронике страданий не имеет значения. Важно, что Европа, Южная Корея и Япония не вытягивают конкуренцию с Китаем. У Китая лучше технологии, ближе доступ к ресурсам, дешевле рабочая сила, проще логистика компонентов, слабее зелёные бесы и так далее. Почти по всем параметрам Китай далеко впереди, а по некоторым — безнадёжно далеко впереди. Исключение — сила старых брендов, из-за которой при прочих равных покупатели купят всё же Мерседес, а не Хончи. Но на одних только брендах далеко не уедешь — это временное и относительно небольшое преимущество.

3. Российский же автопром, напротив, чувствует себя всё лучше и лучше, при этом импорт автомобилей в Россию также увеличивается. Итоги продаж на российском авторынке в 2024 году однозначны: санкции провалились и на этом направлении. Продажи автомобилей восстановились до нормального уровня, рост за год колоссальный (ссылка):

По итогам 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти в полтора раза (на 47 процентов), до 1,554 миллиона единиц, а легких коммерческих автомобилей — на треть, до 140,3 тысячи штук. Об этом сказано в сообщении Минпромторга.

В сегменте грузовых автомобилей наблюдается падение продаж на 13 процентов, до 121,6 тысячи единиц, а в сегменте автобусов — рост на 16 процентов, до 20,6 тысячи. Для электромобилей результат улучшился на 31 процент (19,4 тысячи единиц), из них в России изготовлено 22 процента (21 процент годом ранее).

В целом в России реализовано за прошлый год 1,836 миллиона новых автомобилей, что на 28 процентов больше, чем в 2023 году. Продажи машин отечественного производства выросли на 28 процентов, до 829 тысяч.

Для сравнения, Спецоперацию мы были вынуждены начать в 2022 году, а в предыдущем 2021 в России было продано 1,667 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей (ссылка). Если данные верны, и если я правильно привёл их к общему знаменателю, это значит, что в 2024 году мы купили на полтора процента больше новых машин, чем в 2021. Неиронично хороший результат.

Впрочем, я это предсказывал ещё два года назад. Наш автопром даже при слабом управлении почти обречён на успех: у нас качественная рабочая сила, талантливые инженеры, прямой доступ к дешёвым ресурсам и, главное, собственный платежеспособный рынок на 150 млн человек. Китай, конечно, будет поддавливать и нас, однако мы, в отличие от производителей авто с Запада, можем успешно конкурировать по цене, и мы можем развиваться внутри своего домашнего рынка. Европа, Южная Корея и Япония этих преимуществ лишены.