 

Мнение: Кто спасет Малибу?

09.01.2025, 19:30, Разное
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Малибу – это фешенебельный городок в Калифорнии, место проживания для самых богатых людей штата (при том, что бюджет штата Калифорния выше, чем бюджет всей РФ). Пишут, что на сегодня Малибу выгорел почти полностью. Там уже сгорела напрочь вилла Хантера Байдена, сына действующего президента.

Спасатели Малибу сейчас сами под ударом.

Вообще, поскольку мы буквально на другом краю света, в заснеженной Москве, где еще несколько месяцев не будет видно солнце – есть повод выйти на философские размышления. Вот Малибу – то, что всегда воспринималось нами в качестве однозначно райского уголка, причем круглогодично. И тут вдруг на тебе – оказывается, и в раю тебя может накрыть буквально стеной огня! Воистину “И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет”. Кто были жители этого городка? Богатейшие люди, которых собственные миллионы, по идее, должны были бы защищать от всех превратностей Рока. Но ни райские условия, ни миллионы на счету ни от чего, как выясняется, никого не защищает. Утешительное соображение для большей части населения планеты, особенно той, которая живет где-нибудь в вечных снегах, да еще и не имея гроша за душой.

В этом смысле у происходящего в Калифорнии важное терапевтическое значение для миллионов “униженных и оскорбленных” по всему миру, прежде всего, понятно – для нас россиян.

Источник: Размышления вольного социолога


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