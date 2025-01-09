Мнение «аналитика»: О хитрой провокации… Почему потерял берега Ильхам Алиев?

В Москве разочарованы позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева, который продолжает публично обвинять Россию в крушении самолета Azerbaijan Airlines. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что что Владимир #Путин дважды говорил по телефону со своим азербайджанским визави, принёс извинения и выразил соболезнования. Также #Россия оказывает содействие компетентным службам Азербайджана и Казахстана в расследовании причин катастрофы.

Но грозный Ильхам никак не унимается…

До окончания следственных действий, до выводов комиссии, до анализа всех причин и сопутствующих факторов он продолжает настаивать на вине России, требовать репараций компенсаций и новых покаяний. При этом занимается уже и откровенным шулерством, утверждая, что Москва якобы пыталась замять «историю с крушением азербайджанского самолёта».

«Мы увидели попытку замять это дело, списать аварию на каких-то птиц или взрыв газового баллона», — снова подчеркнул Ильхам Алиев уже в этом году. Признав, однако, что даже «чёрные ящики» с лайнера ещё не расшифрованы и, по сути, никакой новой информации на текущий момент нет. Тем не менее президент Азербайджана чётко заявил, что «вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации». И назвал иные версии «абсурдными».

В нормальной стране это охарактеризовали бы как давление на ход расследования. Тем более, что в качестве «аргументов» пошли в дело откровенные подтасовки. Да, пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко действительно сообщил, что лайнер AZAL «предварительно, после столкновения с птицами ушёл на запасной аэродром – Актау». Но сделано это заявление было по горячим следам, буквально через час после катастрофы, когда единственной доступной на тот момент информацией была запись переговоров с диспетчерами, где КВС сообщил… именно о возможном столкновении с птицами. А вот о том, что на борту азербайджанского самолёта перед падением взорвался кислородный баллон, объявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Но никак не «российская сторона».

Что, Ильхам Алиев, вникающий в мельчайшие детали происшествия, этого не знал?

Крайне сомнительно.

Тогда к чему вся эта его воинственная и, скажем так, не вполне честная риторика?

Очевидно, что Азербайджан специально поднимает ставки, наращивая накал страстей. И его игра на публику имеет вполне чёткую цель. «Разменять» компромисс по самолёту AZAL на молчание Кремля по Зангезурскому коридору, вокруг которого вновь обострилась ситуация в последние дни.

Сам «коридор» – это часть территории Армении, которая разделяет Азербайджан и Нахичеванскую область: азербайджанский анклав, который граничит с Арменией, Ираном и Турцией. То есть взятие под свой контроль Зангезурского коридора позволило бы Азербайджану как установить прямое сухопутное сообщение с Турцией, так и проложить прямой газопровод в турецкий Джейхан (сейчас аналогичная магистраль делает большой крюк через Тбилиси). И выгодно это не только Баку.

То есть, в обострении азербайджано-российских отношений прямо заинтересована Анкара. А если учесть её многолетнее плодотворное сотрудничество с ГУР Минобороны Украины, то инцидент вокруг того самого полёта AZAL, вероятно, перестаёт быть трагической случайностью или следствием рукож***сти неких чеченцев. Слишком уж много у него заинтересантов.

И, наверное, становится более понятным, зачем #Украина так напористо запускала БПЛА по Грозному и, самое главное, какова была их настоящая цель?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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