Россия спасёт китайский Новый год рекордным экспортом оливье в Поднебесную

В преддверии китайского Нового года, который отмечается по лунному календарю в конце января, Россия установила новый рекорд по экспорту салата оливье в Китай. Всего за месяц в Поднебесную отправили 120 тысяч тонн главного новогоднего блюда.

Название этого салата, записанное иероглифами, звучит как пожелание счастья, благополучия и долгих лет жизни. Ещё в ноябре российская сторона выяснила, что во всём большом Китае нет достаточных производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос на этот салат.

– Только в России суммарное новогоднее потребление оливье составляет 36 млн тонн, а в Китае населения почти в 10 раз больше – соответственно, и спрос на оливье должен быть безумный. Поэтому мы решили сделать сюрприз нашим партнёрам и через неделю начнём им отгружать рекордные объёмы этого салата наравне с советским шампанским, – рассказали в Минсельхозе.

На одной из продовольственных фабрик нашему изданию подтвердили, что получили государственный заказ с обещанием оплаты в феврале и не прекращают работать уже неделю.

– Уже попросили сотрудников принести остатки салата со своих семейных торжеств, но всё равно едва ли выполним заказ целиком – очень большие объёмы. Очень стараемся не ударить в грязь лицом, для иностранцев всё-таки стараемся, – заявил заместитель директора предприятия.

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