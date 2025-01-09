 

Странные металлические шары стали самым частым видом НЛО в прошлом году

09.01.2025, 14:55, Разное
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В интервью изданию New York Post бывший астронавт Лерой Чиао подробно рассказал о своей встрече с НЛО в прошлом году. Как опытный специалист с большим стажем полетов в атмосфере и космосе, он не сомневается в реальности произошедшего. И выказывает опасения, что НЛО могли намерено искать встречи с ним, чтобы уничтожить, как свидетеля чего-то засекреченного.

Встреча произошла летом в небе над Хьюстоном, примерно на высоте 3 тыс. км, когда Чиао летел на своем личном четырехместном самолете. Две идеальные сферы с металлическим блеском и диаметром около 1 м приблизились к его самолету на расстояние примерно 7 метров. Чиао уверен, что они целенаправленно летели к нему, причем вовсе не случайно это произошло, когда в зоне видимости не было вообще никаких других летательных аппаратов. Иными словами, случись что, никто бы ничего не узнал.

Рассказ Чиао перекликается с заявлениями других военных пилотов США, из-за чего Пентагон был вынужден официально признать, что металлические шары стали самым частым типом НЛО в 2023 году. В минувшем апреле такой объект наблюдали над американской военной базой на Ближнем Востоке. Впрочем, официальные лица настаивают – никаких доказательств контакта с внеземными технологиями нет.

Чиао склоняется к версии, что стал невольным участником мероприятий по некоей засекреченной военной программе. Шары летели совершенно беззвучно, не создавали завихрений в воздухе, у них не было видимых двигателей. Чиао с сарказмом отметил, что твердо уверен в наличии во вселенной иного разума, но вот что тот заинтересовался бы его маленьким самолетом – это маловероятно. В отличие от военных, которые обязаны были перехватить случайного нарушителя закрытой зоны испытаний.

Источник &#8212 New York Post


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