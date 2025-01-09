Рупор кремлевской пропаганды: В январе Государственная Дума доберется до видеоигр

Спикер Госдумы Володин сообщил, что в январе в Госдуме примут закон направленный на защиту детей от вредоносного контента в видеоиграх.

Гос.регулирования в игровой индустрии давно ожидали, и вот оно уже подкрадывается. Будут знать со своими Call of Duty…

Также будут приняты новые законопроекты направленные против иностранных агентов на территории России.

Видимо увидим ожидаемое ужесточение мер направленных на наказание иностранных агентов рублем.

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Источник: Colonel Cassad

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