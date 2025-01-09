Китай приостановил действие договора о поставках воды из Байкала

Китай бессрочно приостановил действие договора с Россией о стратегических поставках воды из Байкала из-за опасений вторичных санкций США, сообщает Global Times.

Договор между странами на поставки неограниченного количества воды из озера Байкал по подводному трубопроводу в провинцию Чжухай действовал с 2010 года, но был дополнен новыми пунктами в марте 2022 года. Стороны изменили валюту расчёта с доллара на юань, а также договорились об обмене воды на микрочипы.

С 1 января 2025 года крупнейший в КНР производитель микрочипов Gachimuchi Enterprise, опасаясь попасть под вторичные санкции за поставку своих товаров в Россию, отказался от дальнейшего сотрудничества. В результате поставки воды в Китай приостановлены до особого уведомления.

На следующей неделе Пекин с визитом посетит вице-премьер Денис Мантуров, который обсудит с китайскими коллегами вопросы возобновления сотрудничества по поставкам воды из Байкала и другие важнейшие темы.

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