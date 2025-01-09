На Кубани выбрали самый эффективный способ очистки мазута

Не так давно мы писали о том, что на Кубани была создана специальная рабочая группа из ученых и профильных специалистов, которая занялась поиском самых эффективных способов очистки пляжей и морской поверхности от мазута, а теперь стали известны подробности.

Как сообщается, из испытанных методик очистки загрязненных поверхностей наиболее качественный результат показал метод сбора мазутных пятен полипропиленовой мелкоячеистой сетью, которая позволяет эффективно собирать мазут как в море, так и в прибрежной полосе.

Также уточняется, что Морспасслужба уже работает над определением способов поиска опустившихся на морское дно мазутных сгустков и их ликвидации, чтобы не допустить их выброса на пляжные территории. Параллельно идет поиск технологий обнаружения нефтепродуктов на различных глубинах.

В свою очередь специалисты Росприроднадзора заняты подбором метода очистки песка, пропитанного мазутом, которая позволит вернуть уже очищенный песок, хранящийся на временных площадках, обратно на берег.

В настоящее время очистку моря и пляжей от мазута обеспечивают 25 специальных судов Морспасслужбы, обрабатывающих морскую поверхность специально подготовленным сорбентом, а очисткой пляжных территорий занимаются почти 7000 человек и порядка 650 единиц спецтехники.

Стоит добавить, что на побережье уже собрано и вывезено с него свыше 129 000 тонн песка, загрязненного нефтепродуктами, из которых около 95 000 тонн сейчас хранится на площадке под хутором Воскресенским.