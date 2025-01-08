Робот-пылесос Roborock Saros Z70 получил руку и теперь умеет собирать мелкие предметы

Разработчики роботов-пылесосов наделяют их все большим числом функций. Умный робот-пылесос китайской компании Roborock Saros Z70 благодаря манипулятору OmniGrip теперь способен подбирать небольшие предметы весом до 300 граммов — к примеру, носки, легкую обувь и игрушки для животных.

Благодаря искусственному интеллекту робот-уборщик вначале помечает подлежащие уборке предметы, после чего возвращается за ними. Во время второго прохода он проводит окончательную уборку в местах, где лежали эти предметы. С помощью встроенных датчиков, камеры и светодиодной подсветки манипулятор OmniGrip определяет свое положение в пространстве и способность поднять тот или иной предмет.

Для активации манипулятора придется воспользоваться специальным приложением от Roborock. Компания собирается представить свою новинку на CES 2025. В продажу робот-пылесос поступит уже в этом году.

Источник — Roborock