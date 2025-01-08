Мнение: Налоги на крестьян в СССР, богатство крестьян в 18 веке и столыпинская реформа в Японии

1. В комментариях мне написали, что советские крестьяне могли уделить неоплачиваемой колхозной барщине всего лишь три дня в неделю, после чего им разрешалось перейти к работе на личных участках. Хотелось бы, конечно, увидеть конкретные документы. Пока что я вижу, например, вот такие диаграммы, которые, возможно, верны, но которые сами по себе не могут являться надёжными источниками:





Как видите, здесь стоит «160 часов женщинам и 200 часов мужчинам» — это соответствует пятидневной и шестидневной рабочим неделям.

2. Александр Брагин приводит данные описей 18-го века о быте русских крестьян и об их собственности (ссылка):



…вот краткий список имущества крестьянина-однодворца из той же Тамбовской губернии: «1761 г. — Опись имущества, крепостных крестьян и дворовых людей однодворца деревни Экстали Тамбовского уезда Петра Романова сына Белевитинова… Двор кругом торожен пластьем. В нем хоромного строения: первая — свясь бревенчитая, в которой 5 покоев. В первом, что спереди на правой стороне, в прихожей горнице печь кафельная, изращатая… Во второй горнице… печь кафельная… B третьей горнице печь кафельная… Во… горнице, в которой живут дворовые люди, печь кафельная. Между оных всех покоев — сени и чулан. Горница с комнаткою, бревенчитая с комнаткою переднюю, сени, и в них — чулан…

…Конюшня большая, бревенчитая. В ней — 4 чулана, 21 стойло. 2 погребицы бревенчитые, крыты… Два анбара бревенчитыя с навесом, крытые… Три анбара бревенчетые, сплошныя с навесами… Подле их горница брущатая… Изба людская [с] переднюю, горница бревенчетая, и промежду их — сени с чердаком. В сенях же 2 чулана… Баня бревенчетая с передбанником… Две избы людския… Три анбара (бревенчитовых — 2, третей — брусовой сосновой) крыты дранью. Промежду сарай… Два анбара, в которые сыплитца хлеб, бревенчитые. Промежду их — сарай…

…Скота, лошадей: На стойле: 2 жерепца вороные; кобыл разных шерстей 32, жеребят двухгодовых — 3, жеребят годовых — 13, меринов езжалых, бурых — 3, коракула — 1. Рогатого скота: коров и быков калмыцкой природы — 65, телят нынешних — 12…»

Среди прочего имущества также перечисляется огромное количество изделий из серебра и человек 40 дворовых людей…

Далее идет опись (сокращенная мной в разы) собственности совсем простых крестьян (возможно, даже крепостных)…

Крестьяне:

во дворе — Сысой Афонасьев. У него:… 2 избы сосновые, анбар…, сени, баня сосновая, анбар липовой. Скота: лошадей — 5, коров — 7, телят — 3, овец — 23, егнят — 9, свиней — 9….

Во дворе — Сафрон Петров. У него…: изба сосновая, клеть сосновая ж. Скота: лошадей — 6, хоров — 3, теленок — 1, овец — 8, свиней — 4….

…Во дворе — Казьма Петров. У него …: изба с сеньми сосновые, против ее — анбар, … баня сосновая, погребица сосновая ж. Скота: лошадей — 8, коров — 5, овец — 30, егнят — 10….

Во дворе — Егор Никифоров. У него…: изба ильмовая, перед нею — сени, клеть, анбар сосновые; погребица дубовая; конюшня, баня сосновые ж. Скота: лошадей — 8, коров — 17, овец — 24, ягнят — 12, свиней — 4….

Во дворе — Евдоким Титов. У него …: 2 избы с сеньми, погребица, баня. Скота: лошадей — 6, коров — 3, овец — 9, егнят — 5, свиней — 3….

Во дворе — Иван Никитин. У него…: изба сосновая с сеньми, анбар, баня сосновая. Скота: лошадей — 6, коров — 4, овец — 11, егненок — 1, свиней — 4…

….Во дворе — Антон Емельянов. У него …: изба с сеньми сосновыя, баня сосновая. Скота: лошадей — 4, коров — 2, овец — 13, егнят — 10, свиней — 8…

Ну, и т.д. Это всё крестьяне из одной деревни…

3. Столыпинскую реформу коммунисты ругают. Одна из причин негативного отношения — жесткое убийство Столыпина, которое им нужно как-то оправдывать. Сейчас, однако, многие полагают, что Столыпин был полностью прав, и что если бы ему дали довести задуманное до конца, Россия бы расцвела. Цитирую, например (ссылка):

Взлет японской экономики после войны случился благодаря аграрной реформе, разработанной русским евреем Вольфом Ладежинским. А он, в свою очередь, скопировал ее с реформы столыпинской.

Ладежинский родился в Российской Империи в состоятельной еврейской семье из Малороссии. До революции он успел закончить гимназию, и в 21 год эмигрировал в США, ибо его брата убили большевики, а всё имущество семьи было национализировано. <…>

Сделав стремительную карьеру на госслужбе, Ладежинский стал творцом аграрной реформы в США, скопировав опыт реформ Столыпина.

После почти года интенсивного изучения практики земельных отношений в Японии, а также после многочисленных консультаций с японскими властями, группа Ладежинского выработала проект реформы. Как считается, при этом Ладежинский мог ориентировался на опыт проведения столыпинской реформы. Согласно проекту, составленному под руководством Ладежинского, государством у помещиков выкупались излишки земли, и они продавались на льготных условиях, с 30-летней рассрочкой, крестьянам-арендаторам. Проект был представлен главе администрации Макартуру в июне 1946 года, и после его одобрения был направлен в качестве руководства к действию японской администрации. В октябре 1946 года этот законопроект был принят японским парламентом и реформа стартовала. Через три года в Японии появился класс фермеров-собственников, и это практически ликвидировало социальную базу для леворадикальных настроений в японской деревне. Это был ещё и очень важный шаг в модернизации экономики: реформа ликвидировала грабительскую помещичью ренту и мелкие фермеры-собственники стали получать со своих участков заметно больший доход, чем в условиях аренды. А бывшие помещики, получившие за свою землю довольно много денег, стали инвесторами в новые экономические начинания. Американская пресса того времени высоко оценивала личный вклад Ладежинского в устранение угрозы социальных волнений в Японии.

Тот же опыт он успешно применил и на Тайване.

Тайваньская аграрная реформа регулировалась законом 1953 года «Земля — пахарю». Закон в целом повторял основные идеи японской аграрной реформы и имел сходный результат, послужив экономической и социальной основой будущего «тайваньского чуда». Как и в Японии, государство принудительно выкупало у крупных землевладельцев их земли и передавало их в собственность крестьянам-арендаторам. Бывшие арендаторы пополняли класс земледельцев-собственников, что резко снижало социальную напряжённость в деревне и лишало помещиков их традиционной власти над крестьянами. <…>

Особое значение Ладежинский придавал политическому влиянию класса мелких собственников, что, возможно, было результатом его личного опыта первых революционных лет в России. Во многих его работах подчёркивается, что ленинский лозунг «Земля — крестьянам!», поддержанный российским крестьянством, стал поворотным фактором, обеспечившим большевикам победу в Гражданской войне фактором, который белогвардейцы не смогли ни оценить, ни использовать.

Последовавшую коллективизацию, насильственное изъятие земли в СССР в общественную собственность, Ладежинский считал не только отказом от социального прогресса, но и предательством коммунистами людей, оказавших им ключевую поддержку в Гражданской войне.

Лично мне кажется, что Ладежинский был несколько наивен. Коммунисты считали предательство Отечества высшей доблестью — они активно вредили России как во время войны с Японией (Бакинская стачка), так и после нападения Германии на Россию в 1914 году. Надеяться, что коммунисты не предадут русский народ ради личной власти и мировой революции, было странно.