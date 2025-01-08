 

Мнение: Беседы под новогодней елкой

08.01.2025, 19:40, Разное
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(Подсмотрел в ФБ под постом Ивана Давыдова) Вот они – настоящие диалоги интеллигенции! Пытливо, остроумно, стремясь добраться до самой сути.

– Господа, как так? Почему Шурик в “Операции Ы” учится в политехе, а в “Кавказской пленнице” собирает сказки в этнографической экспедиции?

– Выперли, сменил масть. Это нормально.

– Наверное, физику на 5 сдал, а потом с Лидочкой любовь закрутил, докатился до гуманитария.

– А там и в диссиденты, склад сторожить.

– А почему, кстати, в “Иване Васильевиче” он опять инженер? А Лидочка — Зиночка?

– Насчёт “Ивана Васильевича” – это другой Шурик, тёзка просто, а у “Кавказской пленницы” есть подзаголовок “или новые приключения Шурика”, те Шурик там тот же.

– Тогда и я спрошу! Почему Василий Алибабаевич занимал самые крутые нары?

Вот последний вопрос меня окончательно поставил в тупик. Захотелось даже пересмотреть. Как написал под тем постом еще один комментатор, “Насыщенные праздники дарят подлинному интеллектуалу новые, содержательные темы”. Воистину так!

Источник: Размышления вольного социолога


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