«Ресурс-П» поделился высококачественными снимками из космоса

Спутник «Ресурс-П» под номером 5, запущенный в конце декабря 2024 года, после успешной активации бортового оборудования «Геотон-Л1» прислал ряд космических снимков с повышенным разрешением некоторых районов США и ОАЭ, а также Китая.

Данные регионы были определены для «фотографирования» по одной простой причине — над ними во время тестов проходил полет «Ресурса-П». Причем система «Геотон-Л1» обеспечивает возможность отслеживания определенных наземных объектов в режиме реального времени.

Аппаратура типа «Геотон-Л1», установленная на космическом аппарате «Ресурс-П», легко позволяет «мониторить» земную поверхность, выдавая изображение с высоким пространственным разрешением, а оптико-электронное оборудование в ее составе характеризуется разрешающей способностью порядка 1 метра.

По мнению экспертов, снимки, которыми поделился «Роскосмос», опубликованы не с самым максимальным разрешением, и, судя по всему, по ним можно получить еще бо́льшую детализацию запечатленных объектов, включая детали аэропорта Лос-Анджелеса, показанном на одном из фото.