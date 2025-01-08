Мнение: Геноцид в Гренландии, смена герба Дании и присоединение Канады к США

1. Трагическая история жирафа Мариуса, которого 10 лет назад в Копенгагенском зоопарке убили и показательно скормили львам в рамках детского образовательного проекта (а потом усыпили и львов, включая детёнышей), очередной раз продемонстрировала человечеству, что датчане до сих пор считают себя духовными наследниками жадных до крови и жестокости викингов. На всякий случай: о причинах, по которым я считаю викингов таким же безусловным злом, как монголов времён Чингис-хана или, к примеру, спартанцев, я рассказывал здесь (ссылка).

Одними жирафами датчане не ограничиваются. Ещё каких-то 50-60 лет назад, всего через пару десятилетий после самоубийства главного австрийского художника, датские колониалисты буднично провели в Гренландии геноцид. Словом «геноцид» сейчас разбрасываются по любому поводу, называя «геноцидом» даже подорожание проезда в трамвае на 3 рубля, однако датчане провели геноцид настоящий, строго в соответствии с определениями ООН (ссылка 1, ссылка 2):



В мае 2022 г. в датской прессе были опубликованы данные расследования, выявившего, что в 1960-1970-х гг. датские власти проводили кампанию по снижению рождаемости на Гренландии путем принудительной контрацепции: половине девочек и женщин фертильного возраста (приблизительно 4500 из 9000) за этот период были установлены внутриматочные спирали, при этом зачастую операция проводилась без согласия пациентов или их родителей, а в некоторых случаях последних даже не информировали. В результате этого к середине 1970-х гг. рождаемость на острове сократилась более чем вдвое. В июне 2022 г. премьер-министр Дании М. Фредериксен принесла официальные извинения пострадавшим.

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Насильственная стерилизация женщин Гренландии была настолько массовой, что ее результаты четко видны на демографической пирамиде.

Если посмотреть на картинку с демографической пирамидой, виден двукратный провал рождаемости как раз в поколениях, родившихся в 1970-е. Такая картина обычно наблюдается, если со страной происходит какая-то чудовищная катастрофа, вроде большой войны (Гренландия в то время ни с кем не воевала).

Сейчас в Гренландии не очень-то любят свою кровожадную метрополию — вот в том числе и поэтому. Вообще, как и в случае с жирафом Мариусом, действия датских властей были нерациональны. В Гренландии очень маленькое население, там живёт сейчас всего лишь 57 тысяч человек на два миллиона квадратных километров. Геноцид был не просто преступлением, он был преступлением ненужным: датчане геноцидили гренландцев просто так, забавы ради.

Недавно Дональд Трамп заявил, что хочет забрать Гренландию себе, а в Гренландии, в свою очередь, почти прямым текстом заявили, что они не против (ссылка):

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия будет добиваться независимости от Дании, её бывшего колониального правителя: “История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением оков колониализма, и двигаться вперёд”.

Напомню, что подробнее мы с Кримсональтером обсуждали возможный захват Трампом Гренландии, Канады и Панамского канала на воскресном заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Кратко замечу, что конкретно Гренландия выглядит в этом списке не самой жирной, но самой практичной целью — её США могут просто забрать, проигнорировав жалобные повизгивания робких датчан.

Напомню, кстати, что первая попытка колонизации Северной Америки была предпринята викингами как раз с территории Гренландии, за несколько веков до Колумба. Гуглите «Винланд», это не альтернативная история, это хорошо документированные факты. Конечно, это не очень сильная основа для территориальных претензий, но в нынешних условиях Дональд Трамп могут просто взять и забрать. Никто (кроме датчан) не возмутится и не удивится: за дружбу с США надо платить.

2. Вскоре после заявления Дональдом Трампом о намерении присоединить Гренландию к США датчане решили внести изменения в герб Датского королевства (ссылка 1, ссылка 2):



Король Дании Фредерик X поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. Об изменении герба сообщило издание News Oresund.

В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь символы Дании и Южной Ютландии расположили на первом и четвертом полях.

Очевидно, датчане пытаются продемонстрировать, что Гренландия – важная и заметная часть Дании, что отдавать её американцам датчане не хотят. Попытка ожидаемая, но смешная в своей жалкости. Буквально все на планете отлично понимают, что США — мировой злодей, который начинает войны и, вообще, делает всё, что хочет, не обращая никакого внимания на мораль, справедливость и юридические документы. Однако ведь сама Дания — один из самых низких пособников этого мирового злодея. А когда злодей поступает подло и несправедливо по отношению к своему же прихвостню, это уже их дело. Другие члены банды промолчат из страха. Остальных разборки внутри НАТО только повеселят.

3. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что уйдёт в отставку с поста главы правящей (пока ещё) Либеральной партии, а стало быть, и с поста главы государства (ссылка). Рейтинги у Трюдо и его партии низкие. Много лет канадские либералы претворяли в жизнь свою неолиберально-радужную повестку, прославившись такими достижениями, как, например, легализация и активная пропаганда эвтаназии, ставшей теперь одной из заметных причин смерти канадцев.

На отставку Трюдо Дональд Трамп отреагировал тем, что ещё раз повторил предложение Канаде войти в состав США (ссылка):

…”Если бы Канада объединилась с США, не было бы пошлин, налоги бы снизились, и Канаде бы не угрожали российские и китайские корабли, которые постоянно перемещаются неподалеку. Вместе мы могли бы быть великой нацией!” — написал Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник.

По его словам, Трюдо решил уйти в отставку, так как понимал, что “США больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые нужны Канаде, чтобы держаться на плаву”.

Трамп также отметил, что многие в Канаде с удовольствием бы поддержали решение стать 51-м американским штатом.

Конечно, интегрировать Канаду с её 40-миллионным населением будет значительно сложнее, чем скромную Гренландию с её 57 тысячами человек. К примеру, канадцы в некоторых отношениях законченные леваки, так что они будут голосовать против партии Трампа. Однако всё же грядущая битва за Арктику требует от Трампа держать в своём кулаке не только Гренландию, но и Канаду тоже…

На практике аншлюс Канады — если оно вообще состоится — не так уж сильно повлияет на текущий расклад сил. Канадская экономика невелика и в любом случае плотно интегрирована в экономику США, так что военно-экономический потенциал США от присоединения Канады особо не вырастет. Толкового ледокольного флота ни у американцев, ни у канадцев пока что нет — тут они от России критически отстают.

Что будет неприятно, это то, что в случае объединения Канады и США (даже без учёта Гренландии) Россия потеряет звание самой большой страны в мире. Для восстановления лидерства нам придётся либо пересобирать Российскую Империю в границах 1913 года, либо забирать себе Антарктиду, либо предпринимать другие шаги, о которых, может быть, я расскажу чуть позже в отдельном посте.