 

Трамп потребовал от будущего главы Пентагона первым же делом ознакомить военных с его статьёй о единстве с канадцами

08.01.2025, 17:33, Разное
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Избранный президент США Дональд Трамп приказал будущему главе Пентагона Питу Хегсету «первым же делом» после вступления в должность довести до сведения военнослужащих статью о единстве граждан США и Канады, которую сам Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social неделю назад.

По словам политика, это поможет «яснее донести до всех сторон мысль о неизбежности нашего братского единства».

«Гренландия – это только начало. Там мы преследуем свои политические интересы, а датчане могут пойти к чёрту, если им что-то не понравится. В случае с Канадой речь идёт о вещах куда важнее – о неумолимой братской любви и нерушимой исторической общности. Эту статью должен прочитать каждый», – сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции.

Будущий президент также исключил возможность сопротивления Канады его решениям.

«Если кто-нибудь там против – они или не читали мою статью, или зазомбированы внешними силами, которые пытаются вбить между нами клин. Очень многим не нравится триединство США, Канады и… Я потом скажу, кого ещё. Именно поэтому я считаю, что наша армия должна быть решающим аргументом в этой истории», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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