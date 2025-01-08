Мнение «аналитика»: О сокрушающем ударе в спину… Путину теперь точно кранты?

Уж сколько ножей, ятаганов и даже цзяней было воткнуто в эту спину за последние годы! Но теперь в ход пошло оружие более тяжёлое. Самый настоящий гуаньдао — и в самое уязвимое место.

#Китай, по сообщению агентства Reuters, преподнёс российскому президенту Владимиру Путину весьма неприятный «подарок» на православное Рождество, что поставило под угрозу, можно сказать, саму #жизнь… нынешней военной экономики России. Как с тревогой отмечают даже самые провластные каналы, #экспорт российской нефти в КНР де-факто попал под американские #санкции из-за «технического» решения Shandong Port Group, компании-оператора, под управлением которой находятся порты в провинции Шаньдун. Именно там расположены многочисленные независимые НПЗ, работающие по «серым» схемам и поэтому именно туда импортируются основные объёмы подсанкционной нефти из Ирана, Венесуэлы и России.

Согласно решению компании, попавшим под санкции «теневым танкерам» с понедельника, 6 января, запрещено швартоваться, разгружаться или получать иные портовые услуги в портах провинции. Речь идёт обо всех судах из списка Управления по контролю за иностранными активами, который ведёт Министерство финансов #США. Ограничения для «теневых» танкеров коснутся в том числе Циндао — пятого по объёму грузов порта КНР, а также портов Жичжао и Яньтай. Это ставит под удар 1,74 млн баррелей нефти в день, или пятую часть китайского нефтяного импорта.

#Россия наряду с Ираком и Саудовской Аравией входит в тройку крупнейших поставщиков «чёрного золота» для Поднебесной. Но в отличие от своих конкурентов она использует для транспортировок преимущественно теневой танкерный флот после того, как Америка и союзники ввели «потолок цен» на российскую #нефть и включили Совкомфлот в санкционные списки. Согласно оценкам Lloyd’s, в настоящий момент 669 танкеров активно возят нефтяное сырьё в обход санкций, из них на РФ приходится 200-300 судов.

До недавнего времени в санкционные списки входили в основном нефтевозы из «флота-призрака» Ирана. Но уже в конце прошлого года, по данным Bloomberg, #США, Британия и Евросоюз внесли в санкционные списки около 180 танкеров, которые транспортировали нефть российского происхождения в обход санкций и с нарушением «ценового потолка». Из них почти половина вынужденно встали на прикол. Теперь, как прогнозирует The Washington Post, уходящая администрация Джо Байдена планирует внести в «чёрные списки» еще около сотни судов, связанных с Россией. И вряд ли Дональд Трамп, озабоченный ростом американских поставок углеводородов на внешние рынки, отменит это решение.

То есть, возможности РФ по экспорту нефти ещё больше сократятся. Что соответствующим образом отразится на нефтяных доходах российской казны. Показательно, что Китай тут выступает скорее на стороне Штатов и не только не оспаривает американские санкции, но даже использует их для выторговывания новых скидок и прочих преференций от Кремля.

Меж тем российские #финансы всё более громко «поют романсы». Хотя за январь-октябрь минувшего года бюджетный дефицит оказался ниже, чем за те же 10 месяцев 2023 года, Минфин ожидает, что по итогу #бюджет будет исполнен с минусом в размере 1,7% ВВП. Это не много по мировым меркам, но ощутимо для России, лишившейся возможности привлечения капитала извне. А на внутреннем рынке #деньги сейчас дорогие вследствие высокой инфляции. Причины тут понятны и без лишних слов…

В такой ситуации потеря даже небольшой части нефтяных доходов может обернуться крупными проблемами и «непростыми решениями» уже в обозримом будущем. Получается, что Пекин, подыгрывая западным санкциям, всё более активно принуждает Москву к миру как можно скорее?

Но не станет ли мир на «невыгодных условиях» тем самым триггером для смены Режима™?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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